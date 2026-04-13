Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK), realizująca program inwestycyjny Port Polska, oraz Agencja Rozwoju Przemysłu (ARP) i Polska Agencja Inwestycji i Handlu (PAIH) podpisały list intencyjny dot. współpracy w ramach budowy lotniska i rozwoju działalności gospodarczej w jego otoczeniu, podała PAIH. Porozumienie zakłada między innymi wymianę informacji związanych z poszukiwaniem wykonawców do realizacji programu inwestycyjnego Port Polska oraz zwiększanie skali działalności produkcyjnej i badawczo-rozwojowej w Polsce.

„Największy program inwestycyjny, jakim jest Port Polska, wchodzi właśnie w fazę realizacji. Ogłaszamy przetargi i poszukujemy wykonawców. Jednym z naszych priorytetów przy realizacji tych zadań, jest wspieranie rozwoju polskiego rynku lokalnych miejsc pracy, wzmacnianie krajowych możliwości produkcyjnych oraz budowanie potencjału badawczo-rozwojowego. Przy realizacji tak złożonego programu inwestycyjnego ma to ogromne znaczenie dla polskiej gospodarki. Liczymy, że dzisiejsze porozumienie pozwoli nam maksymalnie wykorzystać tę szansę” – powiedział prezes CPK Filip Czernicki, cytowany w komunikacie.

We wrześniu planowane jest rozpoczęcie prac budowlanych Portu Polska. Tylko w tym roku ogłoszone zostaną przetargi na zadania o wartości około 40 mld zł.

W ramach już prowadzonych postępowań spółka wprowadziła rozwiązania, które na etapie wyboru wykonawców zwiększają szansę, że w realizację zadań będą maksymalnie zaangażowane firmy z doświadczeniem w inwestycjach infrastrukturalnych w Polsce i zatrudniające pracowników w naszym kraju, a także przyczynią się do zapewnienia bezpieczeństwa oraz skracania łańcucha dostaw, podkreślono.

„Dzięki współpracy w ramach inwestycji Port Polska będziemy zachęcać zagranicznych poddostawców do wyboru Polski jako miejsca realizacji projektów przemysłowych. Razem ze spółką Centralny Port Komunikacyjny i Agencją Rozwoju Przemysłu będziemy promować tereny inwestycyjne w Polsce oraz przedstawiać zalety klimatu inwestycyjnego w naszym kraju. Jesteśmy przekonani, że Polska jest najlepszym miejscem do lokowania projektów z sektora około lotniczego. Takie projekty jak Port Polska są olbrzymim impulsem rozwojowym dla polskich przedsiębiorców, którzy dzięki kooperacji, którą rząd będzie promował, zyskają dostęp do know how, nowych kompetencji, a to ułatwi im umiędzynarodowienie biznesu” – podkreśliła wiceprezes PAIH Magdalena Skarżyńska.

Z analiz prowadzonych przez CPK wynika, że możliwa jest sytuacja, w której nie wszystkie inwestycje będą w stanie wykonać firmy krajowe. Wtedy poszukiwania potencjalnych wykonawców mogą wesprzeć PAIH i ARP. Agencje będą promować możliwość realizacji zamówień w ramach programu inwestycyjnego Port Polska. Mogą też pomóc we wsparciu zagranicznych przedsiębiorstw zainteresowanych rozpoczęciem oraz rozwijaniem działalności w Polsce, podkreślono.

Jeżeli ze względu na uwarunkowania logistyczne lub organizacyjne zagraniczny inwestor zdecyduje się na budowę siedziby bądź zakładu w Polsce, co umożliwi realizację zadań na potrzeby programu inwestycyjnego Port Polska, będzie mógł liczyć na wsparcie obu agencji.

„Podpisanie porozumienia ze spółką Centralny Port Komunikacyjny, realizującą program inwestycyjny Port Polska, wpisuje się w standardowe działania Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu, które obejmują wsparcie inwestorów polskich i zagranicznych w obszarze doradztwa lokalizacyjnego, pomocy publicznej, ułatwienia nawiązania relacji z władzami lokalnymi. Liczę na to, że dzięki wspólnemu działaniu w ramach projektu Port Polska PAIH w 2026 r. będzie mógł pochwalić się bardzo dobrym bilansem działań w obszarze wsparcia bezpośrednich inwestycji. To przyczyni się do wzmocnienia pozycji Polski jako atrakcyjnej lokalizacji dla inwestorów zagranicznych i do dalszego rozwoju naszego kraju” – zakończył wiceprezes Agencji Łukasz Gwiazdowski.

Źródło: ISBnews