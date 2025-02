Spółka Centralny Port Komunikacyjny i Łódzki Oddział PGE Dystrybucja podpisały umowę dotyczącą przyłączenia do sieci 110 kV lotniska CPK. Zgodnie z uzgodnionym przez obie strony harmonogramem, na początku 2030 roku PGE zapewni lotnisku moc przyłączeniową o wartości 122 MW. Szacowana wartość umowy to około 10 mln zł, podała CPK.

Przed podpisaniem umowy na usługę przyłączenia spółka CPK wystąpiła do PGE Dystrybucja z wnioskiem o wydanie warunków technicznych dla zapewniania zasilania docelowego lotniska. W ramach umowy przez PGE Dystrybucja wybuduje stację elektroenergetyczną 110 kV, a CPK będzie odpowiedzialny za budowę linii przesyłowej 110 kV łączącej stację z portem, podano.

„Dostarczenie i zapewnienie stabilnych dostaw energii lotnisku to podstawa jego funkcjonowania i bezpieczeństwa w ruchu powietrznym i pracy służb naziemnych. Znaczne zapotrzebowanie energetyczne lotniska CPK będziemy chcieli w przyszłości niwelować produkcją energii z własnych OZE, tak by zbliżyć się do wymogów UE zero-emisyjności w obiektach pożytku publicznego” – powiedział prezes CPK Filip Czernicki, cytowany w komunikacie.

„Na podstawie złożonego wniosku, określonych warunków przyłączenia oraz sporządzonej ekspertyzy oceniającej wpływ i możliwość przyłączenia planowanego obiektu do sieci dystrybucyjnej, moc przyłączeniowa Centralnego Portu Komunikacyjnego to 122 MW. Spółka, by móc spełnić oczekiwania tak dużego i strategicznego odbiorcy, zaplanowała rozbudowę sieci 110 kV na terenie Oddziału Łódź” – wskazał prezes PGE Dystrybucja Jacek Drozd.

Zapotrzebowanie lotniska na energię będzie sukcesywnie rosło wraz z jego rozbudową i może osiągnąć nawet około 350 MW mocy.

„Docelowo CPK planuje zostać Operatorem Systemu Dystrybucyjnego, uwzględniając produkcję własną z OZE usytuowanych w najbliższym otoczeniu portu. Wśród inwestycji koniecznych do przyłączenia lotniska jest budowa rozdzielni 110kV i wprowadzenie do niej przebudowanych wcześniej przez CPK linii 110 kV 'Sochaczew – Żyrardów’oraz 'Teresin – Bielnik’. Przebudowana zostanie także linia 110 kV 'Sochaczew-Grodzisk'” – czytamy w komunikacie.

Zgodnie z przyjętym harmonogramem, budowa lotniska CPK na terenie gmin Baranów, Wiskitki i Teresin ma rozpocząć się w 2026 roku. W 2031 r. port lotniczy ma uzyskać niezbędne certyfikacje, a w 2032 r. zostanie oddany do użytku wraz z pierwszym odcinkiem Kolei Dużych Prędkości (KDP) w Polsce Warszawa – CPK – Łódź, przypomniano w materiale.

31 grudnia Rada Ministrów przyjęła uchwałę zmieniającą uchwałę w sprawie ustanowienia programu wieloletniego – „Program inwestycyjny Centralny Port Komunikacyjny. Etap II. 2024-2030”. Rząd zaktualizował ramy finansowe i czasowe, a także warunki realizacji zamierzeń dotyczących Centralnego Portu Komunikacyjnego na lata 2024-2032. Zaktualizowany łączny koszt programu CPK do 2032 roku został oszacowany na 131,7 mld zł.

Źródło: ISBnews