Spółka Centralny Port Komunikacyjny (CPK) podpisała z konsorcjum firm Multiconsult Polska, Arcadis, Transprojekt Gdański i IDOM Inżynieria umowę na studium wykonalności dla linii kolejowej dużych prędkości Łódź-Sieradz-Wrocław, wartą 38,1 mln zł netto, podał CPK.

„Do 350 km/h będą mogły rozpędzić się pociągi na nowej linii kolejowej Łódź-Sieradz-Wrocław. Ponad 200-kilometrowy odcinek będzie częścią tzw. 'igreka', który realizuje Centralny Port Komunikacyjny. […] Odcinek Łódź – Sieradz – Wrocław to już kolejny, dla którego rozpoczęły się prace przygotowawcze. W całej Polsce jest to już osiem kolejowych odcinków o łącznej długości ok. 1 000 km. W przypadku tzw. szprychy nr 9 (biegnącej przez województwa: mazowieckie, łódzkie i dolnośląskie), i biorąc pod uwagę dwie umowy zawarte wcześniej, przygotowania trwają już łącznie na ok. 400 km: z Warszawy przez Łódź i Wrocław do granicy z Czechami” – czytamy w komunikacie.

Prędkość projektowa linii (czyli maksymalna prędkość, którą będzie można osiągnąć na nowych torach) wyniesie 350 km/h, zaś eksploatacyjna (taką pociągi osiągną w pierwszym etapie) to 250 km/h. Przebieg odcinka jest następujący: Łódź – Sieradz Północny – Kępno – Czernica Wrocławska – Wrocław Główny.

Na przygotowanie studium wykonawca ma ok. 10 miesięcy. Całkowita realizacja i rozliczenie umowy może potrwać 15 miesięcy, ponieważ w zakres przedmiotu zamówienia wchodzą także m.in. dokumentacja geologiczna i mapy do celów projektowych. W ramach tego samego zlecenia wykonawca dostarczy spółce CPK m.in. prognozy ruchu, a także specjalistyczne analizy: techniczne, środowiskowe i przestrzenne. Dzięki temu możliwe będzie wybranie tzw. wariantu inwestorskiego, czyli preferowanego przebiegu trasy, podano także.

Umowa stanowi uzupełnienie kontraktu na studium wykonalności dla 140-kilometrowego odcinka linii dużych prędkości z Warszawy przez CPK do Łodzi, dla którego na początku czerwca spółka CPK popisała umowę na prace przygotowawcze. Te dwie linie stanowią – razem z odnogą do Poznania – tzw. „igrek”, czyli pierwszy i najważniejszy element systemu kolei dużych prędkości w Polsce, przypomina CPK.

„Kolejnym elementem tej układanki jest 60-kilometrowy odcinek łączący Żarów (leżący na południowy zachód od Wrocławia), ze Świdnicą, Wałbrzychem i Lubawką na granicy polsko-czeskiej, w przypadku którego spółka CPK podpisała umowę w ubiegłym tygodniu. Po zsumowaniu trzech odcinków w ramach szprychy nr 9 wychodzi w sumie ok. 400 km zakontraktowanych linii dużych prędkości między Warszawą a granicą z Czechami (przez Port Solidarność, Łódź i Wrocław)” – czytamy dalej.

Po wybudowaniu skróci się czas podróży z Łodzi: do Sieradza do 25 min (zamiast około godziny – jak obecnie), a do Wrocławia do 1 godz. 10 min (dziś jeździmy tą trasą ok. 3 godz.). Trasa z Warszawy do Wrocławia – po wybudowaniu całej „szprychy” – skróci się do 1 godz. 55 min (dzisiaj dwa razy dłużej).

Według harmonogramu, pierwsze roboty budowlane mają ruszyć w 2023 r. Spółka zakłada, że linia dużych prędkości zostanie uruchomiona jednocześnie z Lotniskiem Solidarność.

Centralny Port Komunikacyjny to planowany węzeł przesiadkowy między Warszawą i Łodzią, który zintegruje transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach tego projektu w odległości 37 km na zachód od Warszawy, na obszarze ok. 3 000 hektarów zostanie wybudowany Port Lotniczy Solidarność, który w pierwszym etapie będzie w stanie obsługiwać 45 mln pasażerów rocznie. CPK jest w 100% własnością Skarbu Państwa.

Źródło: ISBnews