Centralny Port Komunikacyjny (CPK) zawarł umowę z wybraną w postępowaniu zakupowym firmą EY na przygotowanie biznesplanu i testu prywatnego inwestora dla spółki taborowej CPK, która będzie udostępniać pociągi organizatorom i operatorom wraz z usługą zarządzania taborem. Zlecenie dla EY przewiduje opcjonalnie możliwość zamówienia memorandum inwestycyjnego dla potencjalnego partnera kapitałowego, podał CPK. Szacowana wartość projektu poolu taborowego do 2032 r. wynosi 8,7 mld zł.

„Wykonawca przygotuje analizę europejskiego rynku najmu taboru pasażerskiego i zaproponuje najlepsze rozwiązania do implementacji w spółce taborowej CPK. EY zobowiązał się dostarczyć wiedzę ekspercką o funkcjonowaniu spółek typu ROSCO (ang. Rolling Stock Operating Company) i wykonać szczegółowe analizy rynkowe, w tym dotyczące stawek najmu taboru pasażerskiego oraz możliwych do uzyskania przychodów. W zakres prac wchodzi też aktualizacja modelu finansowego przekazanego przez CPK” – czytamy w komunikacie.

Jak wyjaśniono, w przypadku zakupu pociągów kolei dużych prędkości istnieje duża bariera wejścia dla potencjalnych przewoźników, co w zestawieniu z relatywnie niską marżą, nie dawało gwarancji, że przewoźnicy będą gotowi na dostawę taboru w 2032 r. – stąd decyzja o przystąpieniu do organizowania poolu taborowego. Spółka taborowa CPK sfinansuje zakup pociągów, a następnie będzie je wynajmować w formie wieloletnich umów do obsługi linii KDP. Analogiczne rozwiązania sprawdzają się m.in. w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Skandynawii i krajach Beneluksu.

„Zakupy taborowe na potrzeby projektowanych przez CPK linii KDP będą przeprowadzone w sposób przemyślany i kompleksowy, według rozpoznanych potrzeb zainteresowanych podmiotów. Sfinansowanie zakupu przez spółkę taborową CPK redukuje ryzyko inwestycyjne organizatorów i operatorów, którzy w zamian za okresowy najem otrzymają nowoczesne pojazdy w wymaganym standardzie dostosowane do obsługi nowych linii kolejowych” – dodał prezes CPK Filip Czernicki, cytowany w materiale.

Spółka CPK prowadzi jednocześnie prace związane z aktualizacją harmonogramu zakupu pociągów, w tym doprecyzowaniem ich liczby w poszczególnych latach i dostosowaniem założeń zamówień taborowych do planów budowy linii kolejowych przez CPK. Zaktualizowane założenia zakładają uruchomienie linii KDP między Warszawą, CPK i Łodzią w 2032 r., natomiast odcinków do Wrocławia i Poznania do 2035 r.

„Prace związane z przygotowaniem poolu taborowego muszą ruszyć z odpowiednim wyprzedzeniem. Biorąc pod uwagę czas potrzebny na produkcję taboru, a następnie na testy i dopuszczenia do ruchu, potrzebne jest minimum sześć lat od podpisania umowy. Naszym celem jest zapewnienie taboru do obsługi nowej infrastruktury, spółka CPK nie będzie jednak przewoźnikiem ani operatorem. Nasze zakupy będą skorelowane z planami zakupowymi innych spółek, w tym PKP Intercity” – powiedział członek zarządu CPK ds. inwestycji kolejowych Piotr Rachwalski.

Szacowana wartość projektu poolu taborowego do 2032 r. wynosi 8,7 mld zł. Program Wieloletni CPK na lata 2024-2032, który został uchwalony przez Radę Ministrów 31 grudnia 2024 r. przewiduje, że 1,7 mld zł z tej kwoty będzie pochodzić z emisji obligacji, a reszta z finansowania komercyjnego – kapitałowego i dłużnego.

Spółka taborowa CPK ma pozyskać tabor trzech kategorii:

* InterCity KDP (maksymalna prędkość eksploatacyjna >300 km/h) – do obsługi połączeń między aglomeracjami,

* Aero Express (max. prędkość eksploatacyjna: 200 km/h) – dwusystemowy tabor konwencjonalny, z dostosowanym wnętrzem do potrzeb pasażerów lotniska (do obsługi połączenia Warszawy i Łodzi z CPK),

* InterRegio (max. prędkość eksploatacyjna: 200 km/h) – dwusystemowy tabor konwencjonalny dla połączeń międzyregionalnych na potrzeby zainteresowanych urzędów marszałkowskich lub ich operatorów, wymieniono.

Centralny Port Komunikacyjny (CPK) to inwestycja, której celem jest stworzenie systemu transportowego kraju, integrującego transport lotniczy, kolejowy i drogowy. W ramach Programu CPK powstanie m.in. centralne lotnisko, zlokalizowane pomiędzy Warszawą i Łodzią oraz system kolei dużych prędkości. Nowy port lotniczy będzie przystosowany do obsługi 34 mln pasażerów rocznie w początkowych latach funkcjonowania i zaprojektowany w taki sposób, by w perspektywie długoterminowej mógł być elastycznie rozbudowywany zgodnie z potrzebami i prognozami rozwoju rynku. Szacowany koszt inwestycji do 2032 roku wynosi 131,7 mld zł.

Źródło: ISBnews