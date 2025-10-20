Creotech Instruments podpisał porozumienie o współpracy (Memorandum of Understanding) z hiszpańską firmą Satlantis, jedną z wiodących europejskich firm technologicznych, specjalizujących się w projektowaniu i produkcji wysokiej rozdzielczości rozwiązań optycznych dla sektora kosmicznego, podał Creotech.

Podpisane przez strony porozumienie zakłada rozpoczęcie rozmów nad opracowaniem nowej generacji satelitów obserwacji Ziemi o bardzo wysokiej rozdzielczości, wykorzystujących technologie elektrooptyczne i termiczne, w tym podczerwień. Celem wspólnych działań jest integracja kompetencji, zasobów technicznych i programowych obu partnerów oraz rozwój polsko-hiszpańskiej współpracy w ramach programów ESA oraz UE, czytamy w komunikacie.

„Współpraca z Satlantis to kluczowy krok w kierunku rozwoju nowej generacji europejskich satelitów obserwacji Ziemi. Połączenie naszego doświadczenia w projektowaniu i budowie platform satelitarnych z zaawansowanymi technologiami obrazowania opracowanymi przez Satlantis pozwali nam projektować innowacyjne systemy, zapewniające wyjątkową rozdzielczość obrazowania, w tym w podczerwieni. Wspólne działania umożliwią również wzmocnienie polsko-hiszpańskiej współpracy w sektorze kosmicznym, przyczyniając się do budowy silniejszego europejskiego potencjału technologicznego. Naszym celem jest nie tylko realizacja wspólnych projektów w ramach programów ESA i UE, ale także rozwijanie innowacyjnych rozwiązań, które mogą stać się fundamentem dla przyszłych misji obserwacyjnych i eksploracyjnych w Europie” – powiedział prezes Grzegorz Brona, cytowany w materiale.

Satlantis to międzynarodowa firma technologiczna z siedzibą w Hiszpanii, specjalizująca się w dziedzinie wysokiej rozdzielczości optoelektronicznych ładunków użytecznych przeznaczonych dla małych satelitów, w szczególności służących do obserwacji Ziemii. Spółka projektuje i produkuje wysokorozdzielcze kamery satelitarne przeznaczone do obserwacji Ziemi oraz eksploracji kosmosu, oferując kompleksowe rozwiązania typu end-to-end, od sprzętu po oprogramowanie i usługi przetwarzania danych.

Firma jest twórcą innowacyjnej technologii iSIM (Integrated Standard Imager for Microsatellites), która umożliwia instalację zaawansowanych systemów obrazowania na mikrosatelitach. Kamery firmy obejmują szeroki zakres spektralny (PAN, RGB, NIR, SWIR, TIR) i znajdują zastosowanie w misjach obserwacyjnych, środowiskowych i naukowych na całym świecie. Spółka działa na rynkach międzynarodowych, posiadając biura w Hiszpanii, Francji i Stanach Zjednoczonych.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews