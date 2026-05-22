Creotech Instruments uzyskał autoryzację od Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), potwierdzającą spełnienie wymagań standardów ECSS dotyczących procesów technologii montażu elektroniki na potrzeby realizacji przez spółkę projektów kosmicznych w zakładzie produkcyjnym w Piasecznie, podał Creotech.

„W zakładzie produkcyjnym spółki zlokalizowanym w wynajmowanym przez spółkę budynku w Piasecznie zakończył się audyt infrastruktury oraz procesów montażu elektroniki przeprowadzony przez Europejską Agencję Kosmiczną (ESA). Spółka dnia 22 maja 2026 r. uzyskała autoryzację od ESA, potwierdzającą spełnienie przez spółkę wymagań standardów ECSS dotyczących procesów technologii montażu elektroniki na potrzeby realizacji przez spółkę projektów kosmicznych, tym samym zarząd uznaje, że zakończono rozbudowę infrastruktury spółki w wyżej wskazanej lokalizacji” – czytamy w komunikacie.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

