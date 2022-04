Creotech Instruments prowadzi rozmowy o sprzedaży kolejnych czterech satelitów, a także rozmawia z dwoma krajami z Azji o produkcji satelitów, poinformował prezes Grzegorz Brona.

„Mamy cztery satelity w realizacji (EagleEye i trzy Piast) i rozmowy o kolejnych czterech (trzy satelity w fazach wstępnych projektowania i jeden satelita w ocenie). Ponadto mamy rozmowy z dwoma krajami z Azji Wschodniej odnośnie budowy satelitów. Liczymy, że te rozmowy zakończą się konkretnymi umowami w najbliższym czasie” – powiedział Brona podczas GPW Innovation Day.

Zaznaczył, że Creotech ma „olbrzymi potencjał do przeskalowania” spółki po wprowadzeniu swoich satelitów na rynek w 2023 r.

„Stąpamy po ziemi, ale ambicje mamy znacznie wyżej. Liczymy na skok wartości po komercjalizacji naszej platformy satelitów w 2023-24. Dzięki wpływom z oferty akcji nasze zdolności produkcyjne wzrosną do 20 satelitów rocznie. Jesteśmy w przededniu szybkiego skalowania spółki, na co chcemy pozyskać kapitał w maju. Stąd największe wzrosty nadal przed nami” – ocenił prezes.

Oferta publiczna do 396 558 akcji nowej emisji serii I i do 100 tys. akcji istniejących Creotech Instruments rozpocznie się 9 maja od startu zapisów w transzy inwestorów indywidualnych, podała spółka w prospekcie. Zamiarem spółki jest uzyskanie wpływów z oferty nowych akcji w kwocie brutto ok. 59,5 mln zł.

Maciej Kielek, CFO Creotech Instruments, zaznaczył że spółka zwiększa bazę przychodową w segmentach wysokomarżowych, a od 2023/2024 będzie produkować własne mikrosatelity. Oczekuje marżowości EBITDA tej działalności na poziomie 60-70%.

„Sprzedaż tylko kilku satelitów rocznie pozwoli na wygenerowanie marży EBITDA rzędu kilkunastu do ponad 20 mln zł. A docelowo nie interesują nas trzy sprzedaże, ale zdobycie kilku procent globalnego rynku szacowanego na produkcję 1,5 tys. satelitów rocznie. Poza wejściem w 'New Space’, w dotychczasowych naszych segmentach działalności (science, produkcja) celujemy w utrzymanie 30-40% dynamiki wzrostu” – wskazał Kielek.

Poza produkcją platform satelitarnych zarząd Creotech Instruments ocenia, że już jest najbardziej komplementarnym dostawcą produktów peryferyjnych do komputerów kwantowych na świecie (z portfelem 37 produktów). Ponadto spółka rozwija rozwiązania dla rynku dronów.

„Creotech ma zamiar dostarczać peryferia obsługujące jednostki centralne komputerów kwantowych. Z kolei w segmencie dronowym testujemy modemy ADSB i prowadzimy prace nad mapami wysokościowymi w oparciu o zdjęcia satelitarne” – wskazał prezes Creotech.

Spółka rozważa również potencjalne przejęcia. „Rozważamy tu kilka kierunków w zakresie potencjalnych przejęć spółek w segmencie produkcji satelitów i komputerów kwantowych. Przewidujemy przeznaczenie na ten cel 8 mln zł z nowej oferty akcji” – wskazał prezes.

Zaznaczył ponadto, że Creotech już dostarcza zyski, które mają rosnąć. „Jesteśmy spółką bardzo prorozwojową. Przeskalujemy się w 2023/24, co liczę, że odzwierciedli wycena giełdowa” – podsumował prezes Creotech Instruments.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na rynku NewConnect w październiku 2021 r.

Źródło: ISBnews