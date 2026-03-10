Creotech Instruments S.A., notowany na GPW polski integrator misji kosmicznych, uruchomił nowe biuro w Krakowie, zlokalizowane w Krakowskim Parku Technologicznym (KPT). To pierwsza lokalizacja Spółki poza Warszawą i jednocześnie istotny krok w realizacji długofalowej strategii rozwoju, odpowiadającej na dynamicznie rosnące portfolio krajowych i międzynarodowych projektów kosmicznych. To także ważny element kolejnego etapu budowy silnego ekosystemu branży kosmicznej w Krakowie.

– Otwarcie biura w Krakowie to ważny krok w realizacji strategii rozwoju Creotech Instruments. Skala oraz złożoność prowadzonych przez nas projektów dynamicznie rośnie – zarówno pod względem technologicznym, jak i organizacyjnym. Obecność w jednym z najważniejszych ośrodków akademickich i technologicznych w Polsce pozwoli nam lepiej przygotować się do realizacji kolejnych misji satelitarnych, w tym projektów konstelacyjnych, a także znacząco wzmocnić zaplecze badawczo-rozwojowe spółki. Kraków daje nam dostęp do wysoko wykwalifikowanej kadry inżynierskiej i naukowej oraz sprzyja rozwijaniu współpracy z uczelniami i środowiskiem badawczym, co przełoży się na dalszy rozwój naszych technologii i konkurencyjności firmy na rynkach międzynarodowych – komentuje dr hab. Grzegorz Brona, Prezes Zarządu Creotech Instruments S.A.

Nowa lokalizacja wpisuje się w przygotowania Spółki do realizacji coraz większej liczby zaawansowanych misji satelitarnych, obejmujących zarówno obserwację Ziemi, jak i obszary wykraczające poza ten segment. Od początku roku Creotech rozpoczął realizację m.in. projektów związanych z identyfikacją zagłuszeń sygnałów GNSS z kosmosu (SAFIR-PNT) oraz misji in-orbit servicing (RAVEN), równolegle rozwijając programy Mikroglob i CAMILA.

– Pozyskanie przez Krakowski Park Technologiczny takiego partnera jak Creotech Instruments to nie tylko decyzja biznesowa jednej firmy. To także potwierdzenie, że konsekwentnie budowany przez nas ekosystem zaczyna przyciągać kluczowych graczy rynku. Naszym celem jest stworzenie w Krakowie miejsca, które łączy środowisko naukowe, kompetencje inżynierskie oraz projekty o międzynarodowym zasięgu – podkreśla Andrzej Kulig, Prezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego.

Biuro w Krakowie umożliwi zwiększenie skali działalności operacyjnej i technologicznej Spółki, rozbudowę zaplecza badawczo-rozwojowego oraz przyspieszenie realizacji kontraktów o rosnącej wartości i stopniu złożoności. Kraków, jako jeden z kluczowych ośrodków akademickich i technologicznych w Polsce, stwarza dogodne warunki do dalszego rozwoju zespołów inżynierskich oraz pozyskiwania wysoko wykwalifikowanych specjalistów.

Creotech Instruments pełni rolę wiodącego integratora systemów kosmicznych, realizując projekty we współpracy z licznymi partnerami przemysłowymi i naukowymi. Obecność w Krakowie sprzyja dalszemu pogłębianiu relacji z regionalnym ekosystemem innowacji, w tym z uczelniami wyższymi oraz firmami technologicznymi. Przykładem takiej współpracy jest misja HYADES, realizowana wspólnie z naukowcami z Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Otwarcie biura w Krakowskim Parku Technologicznym wzmacnia zdolność Creotech Instruments do skalowania działalności, a jednocześnie przyczynia się do dalszego rozwoju regionalnego sektora kosmicznego. KPT od lat angażuje się w budowę środowiska sprzyjającego rozwojowi firm branży space i deep tech, wspierając ich internacjonalizację, transfer technologii oraz współpracę z europejskim sektorem kosmicznym.

KPT realizuje programy rozwojowe dla firm z sektora kosmicznego i dual-use, wspierające je w walidacji rynkowej, rozwoju prototypów oraz budowie modeli biznesowych. Spółka aktywnie pomaga również w pozyskiwaniu finansowania z programów Europejskiej Agencji Kosmicznej oraz należy do sieci ESA Technology Broker, wspierając transfer technologii pomiędzy sektorem kosmicznym a przemysłem spoza tej branży.

– Wspólnie z Miastem Kraków rozwijamy także inicjatywę Kraków Space City – strategiczny projekt, którego celem jest wzmacnianie kompetencji technologicznych regionu i budowanie coraz silniejszej pozycji regionu w europejskim sektorze technologii kosmicznych – dodaje Mateusz Zurzycki, Wiceprezes Zarządu Krakowskiego Parku Technologicznego.

Otwarcie biura Creotech Instruments S.A. wzmacnia rolę Krakowskiego Parku Technologicznego, jako kluczowego hubu sektora kosmicznego w południowej Polsce, integrującego środowisko naukowe i przemysłowe oraz zwiększającego rozpoznawalność regionu w europejskim łańcuchu wartości branży spacetech.

Krakowski Park Technologiczny zapowiada dalsze działania na rzecz wzmacniania sektora kosmicznego, zarówno poprzez przyciąganie kolejnych podmiotów branży, jak i rozwój współpracy międzynarodowej. Otwarcie biura Creotech Instruments stanowi w tym procesie istotny kamień milowy oraz wyraźny sygnał rosnącej roli Krakowa na mapie europejskiego sektora kosmicznego.

