Creotech Instruments podtrzymuje swoje plany związane z komercjalizacją platformy satelitarnej i jej wyniesienie na orbitę na przełomie 2023/2024. Oczekuje szybkiego rozwoju sprzedaży od przyszłego roku, poinformował prezes Grzegorz Brona.

„Jesteśmy w momencie przełomowym, wyniesienie na orbitę platformy satelitarnej w ramach projektu EagleEye odbędą się na przełomie 2023/2024. Chcemy produkować od 5 do 20 platform rocznie od 2025 i jest to ostrożne założenie, patrząc jak buduje się rynek mikrosatelitów. Już produkcja 3 rocznie pozwoli nam wyjść istotnie na plus i spełnić obietnice dane inwestorom istotnego przeskalowania spółki” – powiedział Brona podczas spotkania z dziennikarzami.

Podkreślił, że spółka celuje w misje satelitów od 10 do 60 kg, a docelowo do 150 kg.

„Jest to obszar najszybciej wzrastający, nie istniejący na poziomie UE, a na która Unia stawia zdecydowanie. Pracujemy teraz nad możliwością budowania satelity do 120 kg, a następnie do 150 kg. Satelity mają 3-5 lat żywotności, flota będzie odświeżana” – wskazał Brona.

Dodał także, że w 2023 roku spółka liczy, iż dużo się wydarzy również w segmencie kwantowym, gdzie rośnie zainteresowanie m.in. kluczami kwantowymi. Ponadto oczekuje podpisania pozyskanych wcześniej umów w tym segmencie w I kwartale. Ponadto spółka wprowadzi do komercjalizacji również zaawansowane kamery z analizą obrazu oraz system nawigacji Sample dla dronów i samolotów.

„To rok na dopięcie produktowe, a 2024 – na szybki rozwój sprzedaży. Celem jest dostarczanie i sprzedawanie dużych misji satelitarnych jako systemu systemów, a więc platformy, na której jest największa marża” – zaznaczył Brona.

Zaznaczył, że spółka ma umowę na 3 satelity dla polskiego MON w ramach projektu PIAST i pracuje nad kolejnymi umowami w UE i poza Unią. Jak dodał wiceprezes Jacek Kosiec, wśród zainteresowanych są m.in. kraje rozwijające się, ale już pieniędzmi i ambicjami z Azji i Afryki. Creotech podtrzymuje też chęć otwarcia przedstawicielstw w USA (co zależy od pozyskania umowy z NASA), a także w Niemczech lub Francji.

Ponadto w I kwartale spółka sfinalizuje zmianę lokalizacji, czyli przeniesienie się do nowych przestrzeni biurowych i R&D na ul. Poleczki w Warszawie, a także wdrożenie nowej linii produkcyjnej w nowej lokalizacji w Piasecznie.

W segmencie kwantowym zarząd zaznaczył, że Creotech jest jedyną spółką w UE z kompetencjami produkcji systemu do sterowania komputerem kwantowym. W związku z tym liczy również na dalsze uczestnictwo w projektach realizowanych przez UE, która stawia w tym obszarze na uzyskanie suwerenności. Creotech uczestniczy w projekcie polskiego komputera kwantowego w ramach sieciowego komputera kwantowego UE i liczy, że pozyska umowy w tym zakresie także w projektach innych krajów unijnych. Według słów prezesa, Creotech za 2-3 lata spółka może podjąć się uzyskania możliwości budowania jednostki centralnej komputera kwantowego. Zarząd wskazał także, że rozważa możliwość wydzielenia segmentu kwantowego i pozyskania dodatkowego finansowania na jego rozwój.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w lipcu 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews