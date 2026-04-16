Creotech Instruments zaprezentuje w ciągu kilku tygodni strategię rozwoju, której celem będzie osiągnięcie pozycji jednego z czterech największych integratorów systemów kosmicznych w Unii Europejskiej, poinformował prezes Grzegorz Brona. Obok pozyskiwania kontraktów spółka uwzględnia również potencjalne akwizycje na europejskim rynku kosmicznym.

„Creotech Instruments jest na krzywej bardzo mocnego wzrostu. Przekroczyliśmy pewien Rubikon, staliśmy się spółką rentowną, która dowiozła główne tematy kosmiczne i tak się prezentuje przed ESA, Komisją Europejską, polskim wojskiem” – powiedział Brona podczas wideokonferencji.

Zaznaczył, że spółka ma kilka celów na najbliższy okres, które są związane z dużymi kontraktami zarówno dla ESA, jak i KE.

„Pewnie więcej będziemy o tym mówić w ciągu najbliższego miesiąca, bo właśnie przystępujemy do finalizacji nowej strategii rozwoju Creotech Instruments. Z tej strategii wynika, że spółka chce się stać jednym z czterech największych i najistotniejszych integratorów systemów kosmicznych w Unii Europejskiej. Chcemy znaleźć się w gronie tak znamiennych spółek jak Airbus Defence & Space, Thales Alenia Space, czy OHB Systems. Aspirujemy do roli centralno-europejskiego integratora i głównego podmiotu kosmicznego w regionie. Zatem nie tylko na rynku polskim, ale chcemy wyjść istotnie dalej” – wskazał prezes Creotech Instruments.

„Wydaje nam się, że wiemy jak to osiągnąć i są odpowiednie wiatry, które nas będą napędzać, w szczególności związane z finansowaniem dużych programów ESA, Unii Europejskiej po 2028 roku, ale też dużych programów krajowych. Więcej na ten temat pokażemy w publikowanej w ciągu kilku następnych tygodni strategii dalszego rozwoju Creotech Instruments” – dodał.

Wskazał też, że w trakcie prezentacji strategii omówiona ma być również ekspansja zagraniczna, nad czym spółka „bardzo mocno pracuje”.

„Jak również [omówione będą] ewentualne akwizycje podmiotów z rynku europejskiego, tak żeby nie tylko rosnąć organicznie, ale zacząć rozwijać się skokowo. Widzimy konieczność wrzucenia kolejnego biegu” – podkreślił Brona.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

