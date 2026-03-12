Creotech Instruments podpisał umowę z Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) umowę na dofinansowanie projektu pn. „Przeprowadzenie badań nad innowacyjnym systemem satelitarnym przeznaczonym dla ładunków użytecznych o dużej masie własnej”, który został rekomendowany w ramach naboru w programie FENG, podała spółka. Projekt poświęcony jest budowie uniwersalnej platformy satelitarnej dla misji kosmicznych rzędu 200 kg. Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 58,37 mln zł, a wartość dofinansowania to 26,24 mln zł. Celem realizacji ww. projektu będzie zwiększenie potencjału produktowego spółki w obszarze kosmicznym, podkreślono.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews