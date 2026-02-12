Creotech Instruments podpisał umowę z Europejską Agencją Kosmiczną (ESA) na realizację projektu pt. „LEO-PNT – HyperSat SAFIR-PNT”. Projekt jest pierwszym etapem prac nad skonstruowaniem satelity, którego celem jest wykrywanie zakłóceń satelitarnego sygnału nawigacyjnego, podała spółka.

Wartość realizowanej fazy, zgodnie z podpisaną umową, wynosi 500 tys. euro (z czego ESA pokrywa 400 tys. euro), a czas trwania projektu to 8 miesięcy.

„Spółka jest głównym wykonawcą projektu (prime contractor). Po zakończeniu projektu spółka spodziewa się zleceń na realizację kolejnych faz misji. Emitent uważa tę umowę za istotną, gdyż rozszerza ona zastosowania głównego produktu spółki – platformy satelitarnej HyperSat o obszar satelitów nawigacyjnych” – czytamy w komunikacie.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews