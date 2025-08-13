Creotech Instruments podpisał umowę z Teplice Observatory and Planetarium (podmiotem z Czech) na sprzedaż specjalistycznej kamery sCMOS opracowanej przez spółkę i służącej do poszukiwania obiektów kosmicznych bliskich Ziemi (m.in. śmieci kosmicznych), podał Creotech. Jest to pierwsza sprzedaż komercyjna astronomicznej kamery sCMOS wraz z dodatkowymi akcesoriami opracowanej przez spółkę.

Sprzedaż ta otwiera nową linię biznesową, która po aktualnie trwającym podziale Creotech Instruments docelowo będzie obsługiwana przez spółkę kwantową. Wartość podpisanej umowy wynosi 196 000 euro netto, zaś dostawa planowana jest do 6 miesięcy od daty podpisania umowy, podkreślono.

„CreoSky 6000 to efekt kilku lat intensywnych prac naszego zespołu inżynierskiego. Zbudowaliśmy kamerę, która łączy najwyższą czułość detekcji z autonomią działania, co czyni ją idealnym narzędziem do obserwacji trudnych i szybko poruszających się obiektów w przestrzeni kosmicznej” – powiedział CTO Quantum Technologies w Creotech Instruments Paweł Zienkiewicz, cytowany w komunikacie.

„To bardzo zaawansowane urządzenie, jedno z niewielu tego typu produkowanych w Unii Europejskiej. Kamera powstała z myślą o wspieraniu projektów takich jak European Space Surveillance and Tracking (EU-SST), które mają kluczowe znaczenie dla ochrony infrastruktury kosmicznej” – podkreślił Zienkiewicz.

Kamera CreoSky 6000 powstała jako odpowiedź na rosnące europejskie potrzeby w zakresie budowy systemów wczesnego ostrzegania przed zagrożeniami dla infrastruktury kosmicznej. Jej zadaniem jest obserwacja bardzo słabo świecących, szybko poruszających się obiektów orbitalnych, których liczba na niskiej orbicie Ziemi dynamicznie rośnie. Szacuje się, że obecnie znajduje się tam ponad 900 tys. fragmentów o rozmiarach od 1 do 10 cm, które – mimo niewielkich rozmiarów – stanowią poważne zagrożenie dla działającej infrastruktury na orbicie, wskazano w informacji.

„Projekt doskonale wpisuje się w długofalową strategię spółki, zakładającą rozwój zaawansowanych systemów optycznych wspierających zarówno sektor kosmiczny, jak i badania naukowe. Firma planuje dalszy rozwój linii produktów z rodziny CreoSky, z zamiarem ich komercjalizacji na rynkach zagranicznych, w tym w Europie i Stanach Zjednoczonych” – podsumowano w komunikacie.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews