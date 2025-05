Creotech Instruments podpisał umowę z firmą z Niemiec OHB Digital Connect GmbH na podwykonawstwo w ramach projektu pt. BLAM (Background Light and Atmosphere Metrology for QKD at Urban Locations) realizowanego przez firmę OHB Digital Connect GmbH dla Europejskiej Agencji Kosmicznej, podała spółka. Wartość realizowanych przez Creotech zadań wynosi 175 514 euro, zaś całkowity okres trwania projektu to 60 miesięcy.

„W projekcie emitent odpowiada za zaprojektowanie i wykonanie podsystemu urządzenia do pomiarów świetlnego tła atmosferycznego na potrzeby kwantowej dystrybucji klucza (QKD) z satelitów. Urządzenie to będzie monitorować turbulencje i tło atmosferyczne związane z tzw. 'zanieczyszczeniem’ światłem miejskim. Pomiary będą wykorzystywane m.in. do planowania rozmieszczenia stacji naziemnych w ramach programów SAGA i IRIS2” – czytamy w komunikacie.

Spółka uważa informację za istotną z powodu pozytywnego wpływu na swoją drugą nogę biznesową, jaką jest projektowanie i sprzedaż systemów kwantowych.

„Zgodnie z treścią raportu bieżącego nr 28/2025 z dnia 16 kwietnia 2025 r. emitent rozpoczął proces podziału spółki poprzez wydzielenie segmentu systemów kwantowych do nowej spółki. Podpisanie niniejszej umowy wskazuje na realne zainteresowanie rynku technologiami opracowywanymi przez emitenta, które zostaną wydzielone do nowego podmiotu” – czytamy dalej.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews