Creotech Instruments przewiduje wystawienie w IV kwartale br. faktur za prace w programie Mikroglob, które „zmienią obraz” na poziomie zysku netto na koniec roku, poinformował prezes Grzegorz Brona. Zarząd podtrzymuje plan podziału i wprowadzenia Creotech Quantum na GPW w II kwartale 2026 r.

„Na ten moment, po dziewięciu miesiącach odnotowujemy stratę na poziomie 3 mln zł. Była ona do przewidzenia. Przede wszystkim bierze się stąd, że w III kwartale 2025 roku praktycznie nie wystawialiśmy faktur, oprócz jednej niewielkiej w programie Mikroglob. Kolejne fakturowania prawdopodobnie wystąpią jeszcze w IV kwartale. Wtedy obrazek będzie istotnie zmieniony, jeśli chodzi o cały rok” – powiedział Brona podczas wideokonferencji.

Dotychczas Creotech uwzględnia ok. 63 mln zł przychodów z programu Mikroglob.

„Stanowi to 14% z całości programu. Ponadto 11 mln zł przychodu z projektu Camila też stanowi niewielki ułamek całego kontraktu, który zostanie zakończony w 2028 roku. Następne duże faktury spodziewane są najprawdopodobniej w IV kw., czyli w grudniu 2025 roku. Podtrzymujemy na ten moment informacje podawane wcześniej o rentowności całego kontraktu. Mikroglob jest realizowany zgodnie z założeniami, zgodnie z planem, również finansowym. W związku z tym nie dokonywaliśmy żadnych istotnych rewizji budżetu. Finansowanie na program również mamy zabezpieczone” – zaznaczył prezes.

Według jego słów z końca września rentowność EBITDA Mikroglob może docelowo być wyższa niż 35%.

Spółka podtrzymuje plan podziału i wprowadzenia Creotech Quantum na GPW w II kwartale przyszłego roku.

„Proces wydzielenia spółki trwa. W tej chwili, właściwie nawet dzisiaj, były dyskusje z KNF. Mam nadzieję tę dyskusję zamknąć pod koniec tego roku lub w I kwartale, tak żeby proces wydzielenia spółki i uplasowania jej na GPW w Warszawie zamknąć w II kwartale 2026 roku, czyli zgodnie z planem” – poinformował także prezes.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews