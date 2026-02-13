Creotech Instruments, wraz ze spółką Creotech Quantum, podpisał porozumienie o strategicznym partnerstwie z Eutelsat, wiodącym europejskim operatorem satelitarnym, podała spółka. Porozumienie stanowi fundament współpracy przy realizacji europejskich programów bezpiecznej łączności satelitarnej, ze szczególnym uwzględnieniem programu IRIS², o łącznym budżecie 10,6 mld euro.

IRIS² (Infrastructure for Resilience, Interconnectivity and Security by Satellite) to kluczowy projekt Unii Europejskiej mający na celu umieszczenie ok. 290 satelitów na niskiej i średniej orbicie okołoziemskiej, aby zapewnić stabilny i bezpieczny system łączności satelitarnej dla rządów, przedsiębiorstw i obywateli UE.

„Program IRIS² to kluczowy element budowy bezpiecznej i odpornej infrastruktury łączności satelitarnej w Europie, szczególnie na potrzeby administracji publicznej. Planowana współpraca z Eutelsat dotyczy wykorzystania platformy HyperSat w rozwoju satelitów komunikacyjnych oraz powiązanych systemów naziemnych, które mogą znaleźć zastosowanie m.in. w łączności dla służb publicznych, policji, straży pożarnej, czy ratownictwa medycznego. Jest to obszar o fundamentalnym znaczeniu dla bezpieczeństwa państwa i obywateli, a jednocześnie istotny element naszej długofalowej strategii rozwoju technologii kosmicznych i wzmacniania europejskiej suwerenności technologicznej” – powiedział prezes Grzegorz Brona, cytowany w komunikacie.

Zakres współpracy obejmuje m.in. rozwój i dostosowanie platform satelitarnych produkowanych przez Creotech Instruments, w tym mikrosatelitów i małych satelitów, do wymagań Eutelsat w ramach misji komunikacyjnych IRIS² oraz innych europejskich inicjatyw. Szczególny nacisk zostanie położony na bezpieczną łączność, usługi rządowe i instytucjonalne oraz demonstratory zgodne z architekturą IRIS². Strony planują wspólne opracowywanie koncepcji misji, architekturę systemów oraz rozwiązań operacyjnych zwiększające odporność, redundancję i niezależność europejską infrastruktury komunikacyjnej, wskazano również.

„IRIS² to duży krok naprzód dla strategicznej autonomii Europy w zakresie bezpiecznej łączności. Nasze partnerstwo z firmą Creotech Instruments podkreśla rosnącą rolę Polski w europejskim ekosystemie kosmicznym oraz pokazuje, jak europejskie, sprawdzone kompetencje mogą wspólnie przyczynić się do budowy bardziej odpornej i suwerennej infrastruktury satelitarnej, zdolnej wspierać kluczowe usługi rządowe oraz zapewnić nową generację łączności w całej Europie” – dodał Chief Strategy and Resources Officer w Eutelsat Jean-Hubert Lenotte.

Współpraca obejmuje również segment naziemny IRIS² – rozwój terminali użytkownika i stacji naziemnych wspierających bezpieczne usługi rządowe, lokalizację produkcji, integracji, testów oraz wsparcia operacyjnego w Polsce.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews