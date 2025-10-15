Creotech Instruments nie przewiduje istotnych zakłóceń w realizacji swoich kluczowych przedsięwzięć w związku z decyzją Chin o rozszerzeniu ograniczeń eksportowych w obszarze metali ziem rzadkich (REE) i technologii magnetycznych, poinformował ISBtech prezes Grzegorz Brona.

„Decyzja Chin o rozszerzeniu ograniczeń eksportowych w obszarze metali ziem rzadkich i technologii magnetycznych potwierdza, że europejski sektor zaawansowanych technologii powinien konsekwentnie budować własną niezależność materiałową” – powiedział Brona w rozmowie z ISBtech.

Zaznaczył, że Creotech Instruments od wielu lat rozwija kompetencje oraz łańcuch dostaw w oparciu o sprawdzonych europejskich partnerów, co dziś daje spółce silną pozycję w obliczu globalnych zmian.

„Jako zarówno odbiorca, jak i dystrybutor zaawansowanych komponentów aktywnie zarządzamy dostawami i utrzymujemy stabilność realizacji naszych projektów oraz współpracy z klientami. Nie przewidujemy istotnych zakłóceń w realizacji kluczowych przedsięwzięć. Dostrzegamy w tej sytuacji szansę na rozwój europejskich rozwiązań materiałowych i dalsze wzmacnianie niezależności technologicznej naszego kontynentu” – podkreślił prezes Creotech Instruments.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews