Creotech Instruments oczekuje na decyzję Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) o zwiększeniu liczby satelitów w projekcie Camila, poinformował prezes Grzegorz Brona. Ponadto spółka pracuje nad rozszerzeniem grona odbiorców na małe satelity i nowymi klientami w obszarze kwantowym.

„Oczekujemy w tej chwili na decyzję o zwiększeniu konstelacji Camila z trzech do czterech satelitów. Wiąże się to ze zwiększeniem rozmiaru samego kontraktu i podpisaniem aneksu. No i jest pewne prawdopodobieństwo, że to nie będzie ostatni aneks w tym kontrakcie” – powiedział Brona podczas wideokonferencji.

W kwietniu spółka podała, że podpisała umowę z ESA na realizację projektu Country Awareness Mission In Land Analysis – Camila. Wartość projektu wynosi 51,93 mln euro, z czego 25,59 mln euro przypada na Creotech.

Dodał, że spółka pracuje „bardzo mocno” nad rozszerzeniem grona odbiorców na małe satelity, w szczególności w obszarze łączności.

„To jest ostatnio bardzo głośny temat w Polsce i bardzo gorący temat. […] Mamy nadzieję również na wejście w segment nawigacji, w szczególności niskoorbitalnej. Mamy nadzieję na wejście w spory, nowy segment związany z operacjami na orbicie. Oczywiście pracujemy również nad dalszymi misjami, jak misje na Księżyc, bo to jest kolejny 'big thing’, jeśli chodzi o podbój kosmosu” – wymienił prezes.

Zwrócił uwagę na kwestie związane z polską składką do Europejskiej Agencji Kosmicznej.

„Decyzja o wielkości składki, o tym, ile pieniędzy dostępnych będzie dla firm polskich w najbliższych trzech latach zostanie podjęta w listopadzie/grudniu. Natomiast warto również zdawać sobie sprawę […] o innych dostarczycielach dużego kapitału na rynku europejskim dla segmentu kosmicznego. W szczególności dotyczy to programu budowy struktur telekomunikacyjnych Iris2 czy nowego programu Copernicus, czy aktywności Komisji Europejskiej. Prawdopodobnie po 2028 roku znaczna część dostaw dostaw kapitału na rynek zamówień będzie wysyłanych nie bezpośrednio przez Europejską Agencję Kosmiczną, która skupi się na rozwoju technologii, ale właśnie przez Komisję Europejską” – wskazał Brona.

Od strony kwantowej firma również pracuje nad zwiększeniem portfolio odbiorców zarówno dla systemów QKD, podsystemów komputerów kwantowych, jak i nowych produktów. Wśród nich wymienił m.in. kamery wykrywające z powierzchni ziemi śmieci kosmiczne albo wykrywające drobne przebłyski światła związane z komunikacją kwantową. Są to wg niego też kamery, które będą służyły do dystrybucji kluczy kwantowych czy do operowania komputerami kwantowymi.

„Mamy nadzieję, że w najbliższych miesiącach pokażemy kolejnych klientów w tym obszarze” – podsumował prezes.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews