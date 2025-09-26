Creotech Instruments oczekuje wyraźnego spadku kosztów usług obcych w projekcie Mikroglob po ich „górce” w I półroczu, poinformował prezes Grzegorz Brona. Ostateczna rentowność tego kontraktu będzie „istotnie wyższa” niż to, co spółka pokazała w I połowie br.; według jego słów rentowność EBITDA może docelowo być wyższa niż 35%.

„Wyniki I półrocza tego roku nie są współmierne do rentowności całego kontraktu Mikroglob. […] W trakcie 1/5 realizacji kontraktu wystawiliśmy faktury opiewające na mniej więcej tylko 10% wartości całego kontraktu. Warto też zwrócić uwagę na to, że udział usług obcych jest stosunkowo wyższy niż ten docelowy w całości kontraktu z dwóch przyczyn. Pierwsza przyczyna jest taka, że na początku trwania kontraktu te usługi mają swoją górkę [ok. 41 mln zł w I półroczu]. My pewne rzeczy zlecamy na zewnątrz, pozyskujemy pewną wiedzę od naszych poddostawców, w szczególności w segmencie naziemnym. Wraz z trwaniem kontraktu usługi obce będą minimalizowane dość znacząco, w szczególności w kolejnym roku 2026” – powiedział Brona podczas wideokonferencji.

Drugi ważny aspekt związany z usługami obcymi jest taki, że w ich ramach jest również opłacane wystrzelenie satelitów w przestrzeń kosmiczną, podkreślił prezes.

„Duża faktura opiewająca na ok. 4 mln zł została przyjęta w ramach usługi wystrzelenia w II kwartale. To jest usługa, która jest bezpośrednio refakturowana na Ministerstwo Obrony Narodowej. […] W kolejnych etapach realizacji kontraktu oczekujemy niższego udziału kosztów usług obcych. […] Znacznie wyższe koszty stałe zostały przez nas już poniesione. Natomiast istotna sprawa jest taka, że ostateczna rentowność tego kontraktu pewnie będzie istotnie wyższa niż to, co pokazujemy w I czy II kwartale 2025 roku, bo rentowność będzie rosła wraz z upływem czasu i z 'doganianiem’ przez faktury czasu trwania projektu” – stwierdził Brona.

Dodał, że za część wzrostu kosztów osobowych odpowiadają zatrudnienia dokonane przy realizacji kontraktu Camila, za który pierwszą fakturę spółka wystawiła już po zamknięciu I półrocza.

Na pytanie jakiej długoterminowej rentowności EBITDA oczekuje spółka w projekcie Mikroglob i w segmencie kosmicznym prezes Creotech potwierdził, że mogłoby być to ponad 35%.

Creotech Instruments odnotował 3,54 mln zł jednostkowego zysku netto w I poł. 2025 r. wobec 7,55 mln zł straty rok wcześniej. Zysk operacyjny wyniósł 3,99 mln zł wobec 9,14 mln zł straty rok wcześniej. Zysk EBITDA wyniósł 10,91 mln zł wobec 5,11 mln zł straty w tym ujęciu rok wcześniej. Przychody ze sprzedaży sięgnęły 74,45 mln zł w I poł. 2025 r. wobec 17,1 mln zł rok wcześniej.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews