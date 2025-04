Creotech Instruments zdecydował o rozpoczęciu procesu podziału spółki poprzez wydzielenie segmentu systemów kwantowych do nowej spółki; szacowanym terminem finalizacji podziału jest przełom roku 2025 i 2026, podała spółka. Akcje obu spółek będą notowane na GPW.

„W ramach planowanego podziału, akcjonariuszom spółki przydzielone zostaną akcje spółki kwantowej proporcjonalnie do posiadanych przez nich akcji w spółce, w konsekwencji finalnie zachowana zostanie tożsama struktury akcjonariatu spółki i spółki kwantowej. Przydzielenie akcji spółki kwantowej nastąpi w drodze publicznej oferty akcji i będzie się wiązało z koniecznością sporządzenia prospektu spółki kwantowej oraz jego zatwierdzenia przez Komisję Nadzoru Finansowego (KNF), a ponadto z podjęciem uchwał przez walne zgromadzenia spółki oraz spółki Kwantowej i rejestracji podziału przez sąd rejestrowy. Akcje obu spółek będą notowane na rynku regulowanym prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie SA” – czytamy w komunikacie.

W związku z powyższym zarząd rozpocznie pogłębione analizy finansowe, prawne i funkcjonalne, a także prace zmierzające do wydzielenia składników majątkowych spółki, tj. zmierzające do przeniesienia części jej majątku na spółkę kwantową, podano.

„Jednym z celów podziału jest umożliwienie pozyskania przez spółkę kwantową dodatkowego finansowania, m.in. poprzez dotacje przeznaczone dla MŚP, które w najbliższym czasie mogą przestać być dostępne dla spółki uwzględniając jej dynamiczny wzrost. Ponadto, segment systemów kwantowych generuje koszty, których wydzielenie pozwoli spółce na umocnienie swojej pozycji jako spółki o dodatniej rentowności. Szacowanym terminem finalizacji podziału jest przełom roku 2025 i 2026” – czytamy dalej.

Na którego nowego podmiotu stanąć ma Anna Kamińska, pełniąca obecnie stanowisko dyrektora pionu systemów kwantowych w Creotech Instruments, wskazano w informacji.

„Dynamiczny rozwój Creotech Instruments oraz pozyskanie dwóch strategicznych projektów kosmicznych o łącznej wartości 675 mln zł netto – Mikroglob i Camilla – doprowadziły nas do punktu, w którym decyzja o formalnym rozdzieleniu dwóch naszych kluczowych segmentów się materializuje. Powody, które stoją za tą decyzją mają charakter katalizatorów dalszego rozwoju biznesowego. Chcemy, aby spółka Creotech Instruments skupiła się na systemach satelitarnych, gdzie mamy już solidny backlog, a osiągnięta trajektoria rozwoju jest niezwykle obiecująca” – powiedział prezes Grzegorz Brona, cytowany w komunikacie.

„Jednocześnie powstanie nowa spółka, która skoncentruje się na rozwoju i komercjalizacji systemów kwantowych dotychczas rozwijanych w Creotech. Wydzielenie segmentu kwantowego do odrębnej spółki pozwoli lepiej wyeksponować potencjał tego obszaru i ułatwi naszym akcjonariuszom wydobycie jego wartości, przy jednoczesnym wykorzystaniu biznesowej szansy na realizację ogromnego potencjału systemów kwantowych. Realizacja takiego podziału może przynieść korzyści na wielu płaszczyznach: od aspektów organizacyjnych, w których każda ze spółek będzie mogła skoncentrować się na określonym rodzaju działalności, poprzez kumulowanie kompetencji zespołów i budowanie kapitału intelektualnego, aż po kwestie finansowe, np. możliwość utrzymania statutu MŚP przez obie spółki, co umożliwi dostęp do atrakcyjniejszych form finansowania. Obecnie w ramach segmentu kwantowego spółka realizuje duże programy rozwojowe, których zakończenie planowane jest na lata 2026-2027. Dzięki podziałowi możliwe będzie przyspieszenie rozwoju tego obszaru działalności oraz zwiększenie szans na pozyskanie zewnętrznego finansowania” – dodał.

W ocenie Zarządu, segment kwantowy posiada zdolność do samodzielnego prowadzenia działalności, z pełną odrębnością organizacyjną i finansową, podkreślił prezes.

W wyniku planowanego podziału – do nowej spółki akcyjnej – wydzielony zostanie segment kwantowy, który obejmuje projektowanie i integrację zaawansowanych systemów w obszarze technologii kwantowych oraz komercjalizację technologii pochodnych w zakresie: systemów kwantowej dystrybucji klucza (QKD), systemów sterujących do procesorów kwantowych, systemów ultra-precyzyjnej synchronizacji czasu (White Rabbit) oraz kamer.

„Wydzielając biznes kwantowy, tworzymy bardzo silny kompetencyjnie i homogeniczny biznesowo podmiot, który w tym obszarze będzie wyróżniał się na mapie firm technologicznych w Europie. Ważnym elementem jest to, że nowo utworzony podmiot będzie miał ugruntowany know-how, wypracowane kompetencje biznesowe oraz istniejącą już bazę klientów w obszarach kwantowych, a także będzie mógł ubiegać się o środki pochodzące z grantów oraz programów finansujących badania rozwojowe dla MŚP. Oprócz pozyskania dodatkowego finansowania zewnętrznego, będzie miał również łatwiejszy dostęp do inwestorów, w tym branżowych, zainteresowanych jego działalnością. To otwiera szerokie możliwości w zakresie poszukiwania nowych projektów badawczo-rozwojowych oraz ich szybszej komercjalizacji” – skomentowała Kamińska.

W ramach segmentu kwantowego Creotech Instruments prowadzi obecnie kluczowe projekty technologiczne, obejmujące m.in.:

• Systemy synchronizacji czasu White Rabbit, wykorzystywane w aplikacjach wymagających ultra-precyzyjnego pomiaru czasu,

• Systemy dystrybucji kluczy kwantowych (QKD) dla zastosowań naziemnych oraz kosmicznych – w tym systemy naziemne, ładunki dla satelitów i stacje naziemne,

• Podsystemy komputerów kwantowych, wspierające rozwój i komercjalizację przyszłościowej architektury obliczeniowej,

• Wysokoczułe i szybkie kamery wykorzystywane w zaawansowanych zastosowaniach badawczych,

• Rozwiązania dla ośrodków naukowych (m.in. CERN), oparte na know-how pozyskanym przy opracowywaniu powyższych technologii.

„Linie produktowe realizowane w ramach segmentu kwantowego dynamicznie się rozwijają i odnotowują rosnące zainteresowanie rynkowe. Bardzo dobrym przykładem jest zrealizowany przy współpracy z Orange projekt na dostawę technologii służącej do synchronizacji czasu (’White Rabbit’) pochodzącego z zegarów atomowych z dokładnością poniżej nanosekundy. Realizacja tego kontraktu stanowi obiecującą referencję otwierającą drzwi do kolejnych kontraktów” – napisano w komunikacie.

W okresie do 2 lat spółka zakłada wzrost potencjalnych przychodów z tytułu wdrożenia systemów kwantowej dystrybucji klucza i przemysłowych rozwiązań synchronizacji czasu. Natomiast w perspektywie 4 lat, wraz z dojrzewaniem rynku komputerów kwantowych i uruchomieniem systemów QKD przez segment kosmiczny, firma planuje rozszerzenie strategicznej gamy produktów, wskazano także.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews