Creotech Instruments pracuje nad rozszerzeniem grona odbiorców na małe satelity, zarówno w ramach programów Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA), jak i poza nimi, w tym w ramach planów Komisji Europejskiej oraz podmiotów publiczno-prywatnych na świecie, poinformował prezes Grzegorz Brona.

„Pracujemy bardzo czynnie nad rozszerzeniem odbiorców na małe satelity, czy to w ramach programów Europejskiej Agencji Kosmicznej, czy to poza tymi programami. W szczególności patrzymy bardzo mocno na segment łączności, segment wykonywania operacji na orbicie, segment nawigacji, segment misji poza orbitę okołoziemską, w tym w kierunku Księżyca” – powiedział Brona podczas wideokonferencji.

W przypadku kontraktów kosmicznych poza ESA prezes Creotech podał, że spółka jest w fazie „przynajmniej wstępnego ofertowania”.

„Sprzedaż na rynkach otwartych jest trudniejsza niż do ESA. Rynki prywatne stawiają na optymalizację finansową, kupując czasem 'kota w worku’. ESA nas sprawdziła, nie chce wywierać zbytniej presji. Zakładamy udział w kolejnych programach unijnych. Komisja Europejska szykuje programy obserwacji Ziemi i przygotowujemy się do tego. Kilka ofert składamy też do podmiotów publiczno-prywatnych w Europie i poza nią” – wymienił Brona.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews