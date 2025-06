Creotech Instruments ocenia, że jest szansa pozyskania nowych umów z Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) w II półroczu, wynika ze słów prezesa Grzegorza Brony.

„W tej chwili jesteśmy na etapie różnych faz produkcji 10 sztuk satelitów obserwacyjnych do masy ok. 100 kg. Jest ewentualna opcja na kolejnego satelitę w programie Camila. Jeżeli będzie realizowana, to pewnie się o tym dowiemy jeszcze w III kwartale bieżącego roku” – powiedział Brona podczas wideokonferencji.

Dodał, że spółka wychodzi też już poza projekty, które pozyskała.

„Uczestniczymy w szeregu faz wstępnych realizacji kontraktów dla ESA i innych podmiotów z nią współpracujących. […] Część z tych satelitów pewnie będzie finansowana. Jako Creotech mamy nadzieję, że przynajmniej ta część zostanie pozytywnie rozpatrzona przez ESA i będzie realizowana przez nas. To są kwoty porównywalne czy to z programem Camila, czy Mikroglob. […] Szansa na część tych kontraktów jest dość istotna i jeszcze w tym roku coś z tych przetargów powinna się zrealizować dla spółki Creotech. My się dopiero rozpędzamy. Jesteśmy jednym z firm na rynku europejskim, które mają zdolności do projektowania, produkcji, integracji, testowania i wysyłania w przestrzeń kosmiczną małych satelitów do 100 kg” – wskazał prezes.

Creotech Instruments jest największą polską firmą produkującą i dostarczającą na światowy rynek technologie kosmiczne oraz specjalistyczną elektronikę i aparaturę, m.in. na potrzeby komputerów kwantowych, kryptografii kwantowej czy laboratoriów fizyki kwantowej i wysokich energii. Spółka zadebiutowała na głównym rynku GPW w 2022 r., przenosząc się z rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews