Crist Offshore planuje do 2030 roku budować jedną stację elektroenergetyczną dla morskich farm wiatrowych rocznie, a docelowo dwie. Powinno to pozwolić na zdobycie ok. 30% tego rynku na Bałtyku, poinformował ISBnews członek zarządu Andrzej Czech.

Crist Offshore podpisał 31 marca umowę z Ocean Winds na projektowanie, budowę i uruchomienie morskiej stacji elektroenergetycznej dla projektu farmy wiatrowej BC-Wind o mocy 390 MW na Morzu Bałtyckim.

„Wcześniej prowadziliśmy rozmowy z polskimi i zagranicznymi deweloperami morskich farm wiatrowych, ale do tej pory bez sukcesów, głównie ze względu na brak doświadczenia. Nasza argumentacja, że dostarczaliśmy już nawet bardziej zaawansowane konstrukcje, jakoś nie trafiała do przekonania partnerów. Można powiedzieć, że teraz wreszcie nabywamy to doświadczenie i wierzymy, że dzięki temu będziemy mieli dużo łatwiejszą drogę do kolejnych tego rodzaju zamówień. Nasz wewnętrzny plan jest taki, że do 2030 roku chcielibyśmy osiągnąć realizację jednej stacji elektroenergetycznej rocznie, a docelowo chcielibyśmy być w stanie produkować dwie stacje rocznie” – powiedział Czech w rozmowie z ISBnews.

Jak podkreślił, spółka ma doświadczenie w produkcji modułów stalowych dla offshore, ale stacja elektroenergetyczna o masie ok. 2 tys. ton to zupełnie inna wartość dodana, nie tylko z punktu widzenia znaczącego wpływu na przychody spółki podczas realizacji trwającego 2,5 roku kontraktu, ale także w kontekście przyszłości rozwoju całej Grupy Crist.

„Wygraliśmy ten przetarg, bo nasza oferta została oceniona najwyżej od strony technicznej, prawnej, zarządczej czy finansowej, mimo że konkurowaliśmy z przedsiębiorstwami z Europy Zachodniej i nie tylko, które mają doświadczenie w budowaniu tego typu konstrukcji. Mamy już wyselekcjonowaną grupę podwykonawców, głównie polskich, z wieloletnim doświadczeniem, ale nie tylko, na przykład naszym dostawcą technologii wysokiego napięcia będzie firma Hitachi. Nasza estymacja udziału local content w realizacji tego kontraktu to 60-70%” – dodał Czech.

Spółka zakłada, że umowa od początku będzie miała pozytywny wpływ na wyniki finansowe, natomiast pierwszy rok to głównie projektowanie, więc większe przełożenie na finanse będą odczuwalne w drugim i trzecim roku realizacji umowy.

„Interesuje nas głównie Morze Bałtyckie, ze względu na logistykę i przewagę konkurencyjną, jaką daje nam lokalizacja w Gdyni, ale absolutnie nie jest to jedyny obszar naszego zainteresowania. Wschodnia część Morza Północnego jak najbardziej również wpisuje się w porównywalną logistykę i podobne koszty. W ciągu najbliższych kilku lat chcemy jednak koncentrować się na Bałtyku. W planach, które znamy w pierwszym i drugim etapie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej na Bałtyku, mówimy łącznie o około 30 stacjach transformatorowych. Gdyby udało nam się zdobyć około 30% tego rynku, uważałbym to za duży sukces i grę wartą świeczki. Przy czym będziemy tu konkurować z dostawcami zagranicznymi, głównie z Belgii, Francji, Holandii, Norwegii czy nawet Hiszpanii. Nie przewiduję konkurencji wewnętrznej w Polsce, bo wprawdzie Grupa Przemysłowa Baltic ma plany wejścia na ten rynek, ale mamy z nimi podpisany list intencyjny dotyczący współpracy, tak aby jak największa liczba stacji mogła być produkowana w Polsce” – ujawnił członek zarządu Crist Offshore.

W ostatnich kilku latach Crist Offshore notuje obroty rzędu 60-70 mln zł rocznie i zyski na poziomie kilku mln zł, a całość tych przychodów pochodzi z zagranicy, głównie z Norwegii i w ok. 95% z sektora wydobywczego.

„Realizacja naszego planu budowy jednej stacji transformatorowej rocznie całkowicie odwróciłaby tę strukturę. Myślę, że przy stałym strumieniu zamówień na trafostacje, udział przychodów z sektora oil & gas w naszym portfelu spadnie do maksymalnie 10-15%” – podsumował Czech.

Crist Offshore to spółka należąca do Grupy Crist, która dostarcza konstrukcje offshore dla rynku polskiego i europejskiego. Obecnie Crist Offshore realizuje projekt morskiej stacji transformatorowej obejmujący zakres projektowania, budowy oraz uruchomienia na morzu.

Źródło: ISBnews