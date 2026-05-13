„CStore, gdyński producent oprogramowania klasy enterprise dla sprzedaży hurtowej B2B, opublikował raport za I kwartał 2026 roku. Spółka odnotowała przychody netto ze sprzedaży na poziomie 2,14 mln zł, co oznacza wzrost o 47% w skali roku. CStore kontynuuje dynamiczny wzrost biznesu. W I kwartale zysk netto wyniósł 133,48 tys. zł wobec 115,26 tys. zł rok wcześniej, co oznacza wzrost o ok. 16% r/r. EBITDA wyniosła 282,3 tys. zł i pozostała na zbliżonym poziomie do I kwartału 2025 roku” – czytamy w komunikacie poświęconym wynikom spółki.

KSeF i geopolityka to dwa najważniejsze czynniki zewnętrzne w I kwartale 2026 r. Obowiązek wdrożenia Krajowego Systemu e-Faktur (KSeF) dla części klientów CStore oznaczał konieczność tymczasowego przekierowania zasobów IT na dostosowanie systemów ERP do nowych wymogów regulacyjnych. Z kolei napięcia geopolityczne na Bliskim Wschodzie przełożyły się na wzrost niepewności gospodarczej i zmienność cen surowców, w szczególności paliw, podkreślono.

„Obecna sytuacja geopolityczna wpływa na czasowe wydłużenie procesów decyzyjnych po stronie klientów, co może przejściowo przełożyć się na niższą dynamikę wzrostu w krótkim terminie względem poprzednich kwartałów. Jednocześnie w mojej ocenie rosnąca presja kosztowa oraz potrzeba zwiększania efektywności operacyjnej przedsiębiorstw powinny w średnim i długim terminie wspierać popyt na rozwiązania oferowane przez spółkę. Platforma CStore B2B pozwala klientom automatyzować procesy sprzedażowe, obniżać koszty operacyjne oraz zwiększać marże” – skomentował prezes Dawid Paszek, cytowany w materiale.

W marcu 2026 roku spółka zawarła umowę o kredyt inwestycyjny z jednym z banków działających na rynku krajowym na kwotę 4,1 mln zł. Środki zostaną wypłacone w czterech transzach, a okres kredytowania wynosi 10 lat (do 29 lutego 2036 roku), przypomniano również.

Oprocentowanie oparte jest na zmiennej stopie procentowej (WIBOR 3M) powiększonej o stałą marżę banku w wysokości 2%. Spłatę kredytu w 80% gwarantuje Bank Gospodarstwa Krajowego w ramach programu EFI (Investmax). Środki przeznaczone zostaną na budowę i wdrożenie nowej generacji platformy e-commerce B2B do obsługi sprzedaży hurtowej w modelu SaaS, ze szczególnym naciskiem na skrócenie czasu uruchamiania systemu u klientów i umożliwienie samodzielnego procesu onboardingu.

Na koniec marca 2026 roku spółka dysponowała środkami pieniężnymi w wysokości 1,88 mln zł, wobec 200 tys. zł rok wcześniej. Wzrost gotówki wynika z wpływów z tytułu zaciągniętego kredytu. Warto odnotować, że jest to już drugi kredyt inwestycyjny pozyskany przez CStore w ciągu niespełna roku – w czerwcu 2025 roku spółka zabezpieczyła 3 mln zł na budowę systemu CStore OMS do zarządzania sprzedażą na marketplace’ach, wskazano w materiale.

„Środki z kredytów przeznaczamy przede wszystkim na rozwój dwóch nowych produktów: 3 mln zł na CStore OMS oraz 4,1 mln zł na CStore B2B Commerce Platform. Nowa generacja rozwiązań rozwijana jest w modelu self-service, umożliwiającym samodzielną rejestrację i onboarding klientów, co pozwoli nam znacząco skalować sprzedaż” – wyjaśnił Paszek.

W I kwartale 2026 roku doszło również do istotnej zmiany w składzie Rady Nadzorczej spółki. W połowie stycznia dołączył do niej były prezes Giełdy Papierów Wartościowych Marek Dietl, który objął funkcję przewodniczącego.

„Zarząd CStore koncentruje się na skalowaniu sprzedaży na rynku krajowym poprzez zwiększanie nakładów na sprzedaż i marketing oraz poszerzanie bazy klientów. W dłuższej perspektywie spółka realizuje wizję przekształcenia się w skalowalną platformę SaaS na rynkach międzynarodowych” – zakończono w komunikacie.

CStore jest producentem oprogramowania do automatycznego przyjmowania zamówień online od klientów hurtowych, oferowanego w modelu SaaS. Platforma obejmuje integrację z systemami ERP oraz autorskie moduły CRM i SFA, wspierając cyfryzację i automatyzację procesów sprzedaży w kanale B2B. Spółka rozwija ekosystem rozwiązań umożliwiających obsługę sprzedaży zarówno hurtowej, jak i detalicznej prowadzonej m.in. przez marketplace’y. W 2025 r. spółka zadebiutowała na rynku NewConnect.

Źródło: ISBnews