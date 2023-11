cyber_Folks koncentruje się na marży dzięki tworzeniu autorskich produktów, w tym narzędzia AI do automatyzacji procesu obecności klienta w Internecie, z którym spółka wiąże duże nadzieje, poinformował prezes Jakub Dwernicki. Planuje prezentację nowych produktów na początku 2024 r.

„Mocno koncentrujemy się na marży. Szukamy więcej marży m.in. w tworzeniu autorskich produktów dla klientów. Osobiście wierzę, że nasz autorski produkt AI w automatyzacji procesu obecności klienta w Internecie, nad którym obecnie pracujemy, będzie absolutnym hitem i rozpędzi się – jeśli chodzi o wolumen nowych klientów i wzrost przychodów. Obecnie mogę powiedzieć tylko tyle, że produkt będzie bardzo użyteczny dla klienta” – powiedział Dwernicki podczas webinaru.

Dodał, że usługi, które spółka świadczy dla klientów mogą być zautomatyzowane. „Budujemy nowe produkty, które zaprezentujemy w styczniu 2024 roku” – oznajmił prezes.

„Celem cyber_Folks jest powtórzenie wzrostu realizowanego od czasu IPO, a w konsekwencji zostanie jednym z niewielu polskich jednorożców. Aby to osiągnąć, spółka chce pozyskać 1 mln klientów poprzez wzrost organiczny oraz akwizycje na globalnym rynku. Kolejnym kamieniem milowym jest dalszy wzrost ARPU, poprzez zwiększenie oferty produktowej – w szczególności w obszarze produktów dla sektora e-commerce oraz wykorzystujących AI. Wierzymy, że w niedalekiej przyszłości działania te doprowadzą do znaczącego wzrostu Grupy” – wskazał Dwernicki.

W ostatnich miesiącach nastąpiła zmiana struktury Grupy. Historycznie, w ramach nakładów inwestycyjnych dużą część stanowiły środki stałe, przeznaczone np. na strukturę IT, z kolei w mniejszej część były to środki na R&D i nowe produkty. Teraz ta tendencja się odwróciła.

CFO Robert Stasik dodał, że cyner_folks jest blisko awansu do indeksu mWIG40.

„To jeden z naszych głównych celów. Planujemy działania, które pomogą nam ten cel osiągnąć jak najszybciej. Pracujemy także nad płynnością walorów naszych akcji. Będziemy kontynuować naszą polityce dywidendową” – zadeklarował CFO.

Przypomniał ponadto, że historycznie spółka „dość mocno” posługiwała się długiem.

„W kolejnych kwartałach spodziewamy się istotnych spadków w zakresie kosztów. W ciągu ostatniego roku spłaciliśmy ponad 40 mln zł kredytów. Wraz z transakcją sprzedaży udziałów uswr.com do kasy wpłynęło ok. 25 mln zł, co dodatkowo zmniejsza poziom tego długu” – wskazał Stasik.

cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.; wchodzi w skład indeksu sWIG80.

