cyber_Folks uruchomi program korzyści dla inwestorów jako pierwsza polska firma technologiczna notowana na GPW, podała spółka. Uczestnicy programu otrzymają szereg korzyści, m.in. zniżki na usługi czy dostęp do bezpłatnego monitoringu SEO i strony www.

„Program korzyści dla inwestorów to świetna okazja, aby zwiększyć zaangażowanie obecnych akcjonariuszy i klientów. Marka cyber_Folks jest bardzo popularna, obsługujemy ponad 350 tys. klientów, którzy mogą stać się także naszymi inwestorami i czerpać benefity wynikające z tej synergii. Przez ostatnie lata pokazaliśmy, że jesteśmy zyskowną firmą, która wynagradza długoterminowe zaangażowanie inwestorów dywidendą. Od teraz dodatkowo zaoferujemy szereg nowych korzyści wynikających z Programu dla Inwestorów. Liczymy także, że dodatkowe benefity powiększą grono jej odbiorców i akcjonariuszy” – powiedział prezes Jakub Dwernicki, cytowany w komunikacie.

cyber_Folks podkreśla, że będzie pierwszą spółką technologiczną na GPW, które zaoferuje swoim akcjonariuszom dostęp do programu korzyści dla inwestorów.

„Inwestorzy chcą angażować się w rozwój spółek. Z naszej perspektywy zaangażowani akcjonariusze to nieoceniona wartość w każdej firmie. Budowanie wspólnej wartości to podstawa naszego biznesu. Program Korzyści dla Inwestorów to naturalny krok w budowaniu naszej dojrzałej relacji z rynkiem kapitałowym i kolejny ukłon w stronę naszych inwestorów. Liczymy też, że dzięki temu programowi duże grono naszych wieloletnich klientów dołączy do grona naszych akcjonariuszy” – dodał prezes.

Dla inwestorów, którzy są posiadaczami co najmniej 50 akcji spółki, przewidziano szereg benefitów m.in. 10% zniżkę na odnowienie usług. Inwestorzy, którzy posiadają powyżej 100 akcji mogą liczyć na większy – 20-proc. rabat – przy okazji nabywania produktów, czy darmowy monitoring SEO. Program będzie stopniowo rozwijany o dodatkową zawartość.

cyber_Folks (wcześniej R22) to grupa spółek technologicznych, koncentrująca się na skalowalnych usługach oferowanych w modelu abonamentowym oraz SaaS (ang. Software as a Service). Spółka jest notowana na rynku głównym GPW od 2017 r.

Źródło: ISBnews