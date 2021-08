Łączna liczba RGU (Revenue Generating Unit) Grupy Cyfrowego Polsatu wzrosła o 3% r/r do 18,02 mln na koniec II kw. 2021 r., podała spółka.

Łączna liczba RGU kontraktowych wzrosła o 3% r/r do 15,43 mln, w tym płatnej TV spadła o 0,8% r/r do 4,96 mln, a telefonii komórkowej – wzrosła o 5,6% r/r do 8,65 mln, zaś internetu – o 1,4% r/r do 1,82 mln.

Liczba klientów kontraktowych ogółem spadła o 2% r/r do 5,47 mln, a ARPU wzrosło o 5,7% r/r do 91,4 zł.

„Na ubytek klientów kontraktowych wpływ miała przede wszystkim konsolidacja kontraktów pod jedną wspólną umową kontraktową w ramach gospodarstwa domowego, co znajduje odzwierciedlenie w rosnącym wskaźniku nasycenia RGU na jednego klienta (wzrost o 5,2% w ujęciu rocznym do poziomu 2,82 usługi na klienta). Zgodnie z założeniami strategicznymi, gupa unika agresywnej polityki sprzedażowej na pojedynczych produktach, skupiając się na zwiększeniu poziomu lojalności klientów, szczególnie poprzez oferowanie szerokiego portfolio usług łączonych i budowie ARPU klienta kontraktowego” – czytamy w raporcie.

W usługach przedpłaconych łączna liczba RGU wzrosła o 2,8% r/r do 2,6 mln, w tym płatnej TV – o 45,2% r/r do 135 tys., a telefonii komórkowej – wzrosła o 2,1% r/r do 2,41 mln, zaś internetu – spadła o 30,9% r/r do 47 tys.

„W pierwszym półroczu 2021 roku średni miesięczny przychód na RGU prepaid wyniósł 21,7 zł (+3,3% r/r). W drugim kwartale 2021 roku średni miesięczny przychód na RGU prepaid wyniósł 22 zł (+2,8% r/r). Do wzrostu ARPU kontrybuowały pozytywnie zarówno przychody z usług kontentowych, jak i telekomunikacyjnych” – czytamy dalej.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews