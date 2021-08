Cyfrowy Polsat planuje uruchomić serwis VOD i streamingowy Polsat Box Go – 1 września 2021 r. Polsat Box Go zastąpi serwisy Ipla i Cyfrowy Polsat Go, podała spółka.

„Polsat Box Go to serwis dla każdego i dostępny wszędzie, gdzie jest internet. Przygotowaliśmy m.in. dwa nowe, proste pakiety: Polsat Box Go Sport i Polsat Box Go Premium. To, co jest ważne – serwis i aplikacja są dostępne dla każdego. Oznacza to, że nie trzeba być abonentem Polsat Box” – powiedział wiceprezes ds. strategii Cyfrowego Polsatu i Polkomtela, operatora sieci Plus Maciej Stec, cytowany w komunikacie.

Wskazał, że wraz z pakiet Polsat Box Go Sport pierwszy raz cały sport operatora będzie w jednym pakiecie.

„W pakiecie Sport zobaczysz Ligę Mistrzów UEFA i kanały Polsat Sport Premium, PKO BP Ekstraklasę i kanały Canal+ Sport3 i 4, ligę hiszpańską, włoską i francuską, Formułę 1 i inne dyscypliny w kanałach Eleven Sports, rodzinie kanałów Polsat Sport oraz Eurosport 1 i 2 – cały sport w jednym miejscu. Polsat Box Go Premium to świetny pakiet VOD z filmami, premierowymi serialami premium, programami typu show, informacjami i publicystyką oraz 100 atrakcyjnymi kanałami TV. W Polsat Box Go można wybrać, co, gdzie i kiedy się chce i oglądać to na wybranym urządzeniu” – dodał Stec.

Jak wyjaśnia spółka, aby skorzystać z oferty wystarczy pobrać aplikację Polsat Box Go lub wejść na polsatboxgo.pl. Pakiety te można wykupić tylko na miesiąc, bez długich umów i zobowiązań. Polsat Box Go zapewnia dostęp do tysięcy godzin najlepszego sportu, filmów i seriali, bajek dla dzieci, które każdy może oglądać, kiedy i gdzie chce. Polsat Box Go to dostęp do kontentu w formule VOD, czyli „na żądanie”, oryginalnego kontentu premium, seriali i programów przedpremierowych, 120 kanałów TV, na żywo oraz w najwyższej jakości, w tym w 4K.

Cyfrowy Polsat i Polkomtel tworzą zintegrowaną grupę medialno-telekomunikacyjną kontrolowaną przez Zygmunta Solorza. Akcje Cyfrowego Polsatu są notowane na GPW od 2008 r.

Źródło: ISBnews