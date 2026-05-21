Daikin Europe oficjalnie uruchomił nową fabrykę pomp ciepła Daikin Manufacturing Poland w Ksawerowie koło Łodzi, wybudowaną kosztem ok. 300 mln euro. Początkowe zdolności produkcyjne zakładu to ok. 280 tys. urządzeń rocznie, a docelowo do ok. 2035 roku planowane jest ich zwiększenie do 800-900 tys. sztuk rocznie.

Fabryka w Ksawerowie to największy i najnowocześniejszy zakład produkcyjny Daikin w Europie. Decyzja o budowie fabryki zapadła w 2022 roku, a budowa ruszyła w kwietniu 2023 r. Zakład w pierwszym okresie zatrudnia 134 pracowników.

„Zapotrzebowanie na pompy ciepła typu powietrze-woda jest obecnie niższe niż w momencie podejmowania decyzji inwestycyjnej, co wynika z regulacji i niestabilności wsparcia finansowego dla pomp ciepła, ale jesteśmy przekonani, że w perspektywie średnio- i długoterminowej ten rynek się odbije. Żeby Europa mogła zrealizować swój plan osiągnięcia neutralności klimatycznej w 2050 roku, proces wymiany kotłów standardowych na pompy ciepła musi znacząco przyspieszyć w latach 2030-2035” – powiedział prezes Daikin Industries Naofumi Takenaka podczas briefingu prasowego.

Jak dodał przewodniczący rady nadzorczej Daikin Europe Masatsugu Minaka, ze względu na aktualną sytuację rynkową, spółka musiała nieco skorygować swoje pierwotne plany dotyczące polskiego zakładu.

„Zakładaliśmy, że do 2030 roku w zakładzie w Ksawerowie osiągniemy produkcję rzędu 700-800 tys. urządzeń i zatrudnienie 2-2,5 tys. pracowników. Obecnie przewidujemy, że docelową produkcję, na poziomie nawet 800-900 tys. urządzeń rocznie i docelowe zatrudnienie osiągniemy w okolicach 2035 roku” – powiedział.

Jak wyjaśnił, obecnie w zakładzie w Ksawerowie funkcjonuje jedna linia produkcyjna, która pracuje na dwie zmiany i jej zdolności wytwórcze to ok. 280 tys. urządzeń rocznie.

„Dojście do produkcji 800-900 tys. pomp ciepła rocznie będzie wymagało rozbudowy zakładu o co najmniej dwie dodatkowe linie produkcyjne, co będzie się również wiązało z kolejnymi znaczącymi nakładami inwestycyjnymi” – zapowiedział Minaka.

Zgodnie z jego słowami, pompy ciepła będą kluczowym produktem fabryki, ale firma rozważa także produkcję w zakładzie w Ksawerowie innych produktów z portfolio Daikin.

Daikin Europe odpowiada za ok. 15% przychodów całej Grupy Daikin i dysponuje 15 zakładami produkcyjnymi. W 2025 r. europejska spółka miała 5,25 mld euro przychodów.

Daikin Industries z siedzibą w Osace to światowy lider w dziedzinie technologii pomp ciepła, klimatyzacji oraz filtracji powietrza. Działa w ponad 170 krajach i zatrudnia ponad 100 tys. pracowników. Miał 28,66 mld euro przychodów w 2025 r.

Źródło: ISBnews