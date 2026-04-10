Członek zarządu Enei ds. korporacyjnych Dalida Gepfert zrezygnowała z ubiegania się o wybór do zarządu w następnej kadencji, podała spółka. Przyczyna rezygnacji nie została wskazana.

Podstawą działania grupy kapitałowej Enea jest wydobycie węgla kamiennego oraz wytwarzanie, dystrybucja i handel energią elektryczną. Sieć dystrybucyjna grupy, zlokalizowana w zachodniej i południowo-zachodniej Polsce, obejmuje 20% powierzchni kraju. Spółka jest notowana na GPW od 2008 r. Miała 31,24 mld zł przychodów w 2024 r.

