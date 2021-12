Unimot posiada obecnie na Ukrainie 12 stacji franczyzowych pod marką Avia i prowadzi rozmowy pozwalające potencjalnie zwiększyć ich liczbę do 25, ale dalszy rozwój zagranicznej sieci uzależniony jest od sytuacji geopolitycznej, dlatego trudno o formułowanie konkretnych planów, poinformował ISBnews prezes Adam Sikorski.

„Sytuacja polityczna na Ukrainie na razie nie przekłada się na bieżącą działalność gospodarczą w tym kraju, choć oczywiście niepokoi. Obecnie mamy na Ukrainie 12 stacji franczyzowych Avia i prowadzimy rozmowy z kilkoma poważnymi kontrahentami pozwalające zwiększyć ich liczbę do 25, jednak dzisiaj trudno powiedzieć, czy w 2022 roku pojawią się kolejne obiekty” – powiedział Sikorski w rozmowie z ISBnews.

Zapewnił, że Unimot nadal chce rozwijać sieć Avia w tym kraju, ale wiele zależy od sytuacji związanej z logistyką dostaw paliw na ten rynek.

„Modelowy kontrakt franczyzowy związany jest nie tylko z brandingiem stacji, ale także dostawami paliwa i innych produktów na stacje paliw działające pod daną marką, dlatego dalszy rozwój sieci na Ukrainie jest ściśle uzależniony od dostępu stacji do dostaw wysokiej jakości paliw w dobrej cenie” – dodał Sikorski.

„Obecnie ok. 80% importu paliw na Ukrainę pochodzi z Rosji i Białorusi. Sytuacja polityczna nie pozostaje bez wpływu na te kierunki dostaw, co może mieć kluczowe znaczenie dla naszej obecności na Ukrainie. Pracujemy nad rozpoczęciem pilotażowych dostaw paliw na nasze stacje, ale to skomplikowane organizacyjnie i prawnie. Mam nadzieję, że pierwsze dostawy uda nam się zrealizować w 2022 roku” – podsumował prezes.

Unimot specjalizuje się w obrocie olejem napędowym, biopaliwami, gazem płynnym (LPG), gazem ziemnym (w tym LNG) oraz energią elektryczną. Jako członek międzynarodowego stowarzyszenia Avia International, od 2017 roku rozwija w Polsce sieć stacji paliw pod marką Avia. W 2020 r. spółka weszła na rynek fotowoltaiki z marką Avia Solar. W marcu 2017 r. spółka zadebiutowała na rynku głównym GPW po przejściu z NewConnect. Spółka miała 4,82 mld zł skonsolidowanych przychodów w 2020 r.

Źródło: ISBnews