Rada nadzorcza Polskiej Grupy Energetycznej (PGE) podjęła uchwały o odwołaniu ze składu zarządu prezesa Dariusza Marca i wiceprezesa ds. operacyjnych Macieja Górskiego. Ponadto Rada delegowała swojego członka – Dariusza Luberę – do czasowego wykonywania czynności członka zarządu na okres do 3 miesięcy oraz powierzyła mu obowiązki prezesa zarządu, podała spółka.

Grupa PGE wytwarza 41% produkcji netto energii elektrycznej w Polsce, a jej udział w rynku ciepła wynosi 18%. Grupa szacuje swój udział w rynku energii ze źródeł odnawialnych na 10%. Na obszarze dystrybucyjnym wielkości ok. 123 tys. km2 PGE obsługuje 5,5 mln klientów. Jej udział rynkowy pod względem wolumenu dystrybuowanej energii elektrycznej wynosi 25%, a sprzedaży do odbiorców końcowych – 33%. Spółka jest notowana na GPW od 2009 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20.

Źródło: ISBnews