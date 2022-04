Dariusz Seliga został powołany na prezesa zarządu PKP Cargo, podała spółka.

„Posiada wieloletnie doświadczenie w pełnieniu funkcji w zarządach i radach nadzorczych spółek kapitałowych. Od 2004 roku pracował w administracji samorządu warszawskiego na stanowisku pełnomocnika prezydenta miasta. W 2005 roku został burmistrzem dzielnicy Włochy, a następnie został wybrany na posła na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej V,VI i VII kadencji. Z branżą kolejową związany od wielu lat. W 2016 roku objął stanowisko prezesa zarządu PKP Cargo Connect, spółki należącej do Grupy PKP Cargo. Od 2019 roku związany ze spółką PKP Cargo International a.s. (czeska spółka należąca do PKP Cargo S.A.) początkowo jako członek zarządu, a od 2021 roku do dziś jako prezes zarządu” – czytamy w komunikacie.

Jednocześnie Zenon Kozendra został powołany na członka zarządu – przedstawiciela pracowników, na kolejną kadencję.

„Obecnie skład zarządu spółki przedstawia się następująco:

1) pan Dariusz Seliga – prezes zarządu,

2) pan Marek Olkiewicz – członek zarządu ds. operacyjnych,

3) pan Zenon Kozendra – członek zarządu przedstawiciel pracowników” – czytamy dalej.

PKP Cargo zadebiutowało w 2013 r. na warszawskiej giełdzie. Spółka działa w segmentach: przewozów towarów, intermodalnym, spedycji oraz napraw taboru, posiada własne zaplecze modernizacyjne i własne terminale przeładunkowe. Spółka jest przewoźnikiem nr 1 w Polsce oraz drugim przewoźnikiem w Unii Europejskiej. W 2021 r. miała 4,27 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews