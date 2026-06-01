DataWalk Inc., spółka zależna DataWalk, otrzymała zamówienie od Barclays Execution Services Ltd (Barclays Bank) na zakup 2-letniej licencji platformy analitycznej DataWalk. Jest to rozszerzenie współpracy zawartej pierwotnie w 2024 r., podała spółka.

„Barclays Bank planuje poszerzyć zastosowanie oprogramowania DataWalk do zastosowań analitycznych w zakresie analiz, monitorowania oraz inwestygacji w obszarach związanych z szerokim zakresem operacji Biura Bezpieczeństwa (Chief Security Office). W ramach tej rozbudowy dodatkowe licencje będą obsługiwane w oparciu o obowiązujący model licencji terminowych” – czytamy w komunikacie.

DataWalk to podmiot technologiczny, który zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

