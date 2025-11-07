Platforma analityczna DataWalk została wybrana przez jedną z europejskich agencji bezpieczeństwa w miejsce projektu o wartości 300 mln euro, który okazał się niepowodzeniem, a miał być alternatywą dla amerykańskich systemów, poinformował ISBtech prezes Paweł Wieczyński. Ponadto ocenia, że Polska obok globalnych partnerstw – jak MON z Palantirem – potrzebuje także rozwijania i wybierania lokalnych rozwiązań, które mogą stać się fundamentem krajowej i europejskiej infrastruktury bezpieczeństwa.

„List intencyjny podpisany przez Ministerstwo Obrony Narodowej i firmę Palantir to ważny sygnał, że Polska coraz lepiej rozumie cyfrowy wymiar współczesnego pola walki i to, jak dane, analityka i sztuczna inteligencja realnie wpływają na przebieg operacji i proces podejmowania decyzji. To właściwy kierunek, bo dziś bez przewagi informacyjnej nawet największy potencjał kinetyczny pozostaje ślepy”- powiedział Wieczyński w rozmowie z ISBnews.

Dodał, że nie wiadomo dokładnie jakiego obszaru dotyczy zapowiadana współpraca, lecz jeśli obejmuje zarządzanie polem walki, logistykę czy wsparcie dowodzenia – decyzja jest zrozumiała, stwierdził prezes DataWalk.

„Palantir to globalny lider z doświadczeniem w projektach dla sojuszników NATO, szczególnie w logistyce pola walki, gdzie posiada unikalne kompetencje i długoletnie kontrakty warte setki milionów dolarów. Równocześnie warto, by obok współpracy z globalnymi partnerami toczyła się w Polsce szersza debata o suwerenności technologicznej w obszarze bezpieczeństwa – zwłaszcza tam, gdzie posiadamy własne kompetencje. W dziedzinach takich jak analityka wywiadowcza, kontrwywiadowcza czy śledcza Polska dysponuje technologiami klasy enterprise, które umożliwiają pełną kontrolę nad danymi, narzędziami i algorytmami” – zaznaczył Wieczyński.

Podkreślił, że takim rozwiązaniem jest DataWalk – polska platforma analityczna oparta na grafach i sztucznej inteligencji, wykorzystywana przez służby i instytucje finansowe na całym świecie.

„Od ponad dekady rozwijamy w Polsce centrum sztucznej inteligencji i własny silnik analityczny, zaprojektowany od podstaw i opatentowany w Stanach i Europie. Radykalnie zmienia on sposób, w jaki organizacje – wojsko, policja czy największe banki – wykorzystują dane do analizy, podejmowania decyzji i wykrywania zagrożeń. To właśnie ta unikalność naszej technologii sprawiła, że DataWalk zastąpił Palantira w Departamencie Sprawiedliwości USA (MLARS), a dziś zastępuje również duży europejski projekt wart 300 mln euro, który miał być kontynentalną alternatywą dla amerykańskich systemów, lecz zakończył się niepowodzeniem. Jednym z głównych powodów, dla których organizacje wybierają DataWalk, jest pełna kontrola nad danymi w lokalnej infrastrukturze, zgodność z europejskimi regulacjami oraz transparentność algorytmów, połączona z pełną autonomią i zwinnością analityczną” – wskazał prezes.

System został zaprojektowany tak, aby użytkownicy mogli działać w pełni samodzielnie, podkreślił Wieczyński.

„Nie dotykamy ich danych, nie wymagamy ich przesyłania do nas, ani korzystania z naszej chmury czy polegania na naszych inżynierach. Podczas jednego z ostatnich projektów europejska agencja bezpieczeństwa w zaledwie cztery dni, całkowicie samodzielnie i bez naszego wsparcia, stworzyła w DataWalk nowe funkcje analityczne dostosowane do własnych potrzeb operacyjnych. To najlepszy przykład, jak technologia może wspierać niezależność i elastyczność organizacji. Dzięki temu instytucje mogą rozwijać własne środowiska analityczne i budować kompetencje wewnętrzne, zamiast uzależniać się od zewnętrznych dostawców. To właśnie na takich wartościach DataWalk buduje swój model biznesowy i realną europejską alternatywę dla rozwiązań zza oceanu” – stwierdził prezes spółki.

Wieczyński zauważa, że rośnie świadomość, że budowanie strategicznej autonomii Europy i Polski w sferze bezpieczeństwa wymaga wspierania własnych, niezależnych technologii, gwarantujących kontrolę nad wrażliwymi informacjami. Dlatego obok globalnych partnerstw równie istotne jest konsekwentne rozwijanie i wybieranie rozwiązań, które mogą stać się fundamentem krajowej i europejskiej infrastruktury bezpieczeństwa, stwierdził jednocześnie.

„Nie chodzi o ideologiczną alternatywę wobec partnerów zza oceanu, lecz o świadomą strategię, która pozwala Polsce i innym krajom europejskim rozwijać własne kompetencje, zachować kontrolę nad kluczowymi technologiami i budować krajowy potencjał inżynierski i wywiadowczy. Choć w obszarze kinetycznym nie zbudujemy własnych myśliwców F-35, to w sferze cyfrowej takim ekwiwalentem mogą stać się nasze systemy analityczne – narzędzia, które już dziś zyskują uznanie na świecie” – podsumował prezes DataWalk.

DataWalk to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews