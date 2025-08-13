DataWalk planuje stopniowe zwiększanie poziomu inwestycji, dostosowując wydatki do sytuacji finansowej spółki i w miarę kolejnych sukcesów sprzedażowych, poinformował CFO Łukasz Socha. Spółka pracuje nad tym, by domknąć kluczowe kontrakty, od których zależy utrzymanie obecnej dynamiki, dodał prezes Paweł Wieczyński.

„Planujemy stopniowo zwiększać poziom inwestycji, dostosowując wydatki do sytuacji finansowej spółki i w miarę kolejnych sukcesów sprzedażowych” – powiedział Socha, cytowany w komunikacie.

DataWalk odnotował 23,8 mln zł przychodów w I półr., co oznacza wzrost o 118% r/r. Osiągnięty wynik jest niemal równy całorocznym przychodom spółki z 2024 roku, które wyniosły 24,6 mln zł, podano w informacji.

„Wyniki za pierwsze półrocze 2025 roku pokazują, że obrana przez nas strategia przynosi wymierne korzyści. Jej główny filar stanowi koncentracja na dużych klientach, których doświadczenie i dojrzałość rynkowa pozwalają na efektywne wykorzystanie potencjału naszego produktu. Chociaż nawiązanie współpracy wymaga dużego nakładu pracy i wydłuża cykle sprzedażowe, przekłada się to bezpośrednio na większą wartość zawieranych kontraktów, a w konsekwencji na skokowy wzrost przychodów DataWalk. Dodatkowo, nasz transparentny model biznesowy wzmacnia zaufanie partnerów, co potwierdza bardzo niski, wynoszący zaledwie 2%, wskaźnik utraty powtarzalnych przychodów” – powiedział Wieczyński.

Zaznaczył, że przed spółką „dużo pracy, aby domknąć kluczowe kontrakty, od których zależy utrzymanie obecnej dynamiki”.

„To, co nas wyróżnia, to świadomość, że jesteśmy w grze o dużą stawkę i musimy działać z determinacją na każdym etapie, aby utrzymać impet w drugiej połowie roku” – dodał prezes.

„Nasza strategia obejmuje również zdyscyplinowane zarządzanie kosztami. Przez większość okresu sprawozdawczego, z powodu presji na płynność finansową, inwestycje w rozwój były ograniczone głównie do punktowego wzmacniania zespołów go-to-market. Przełom nastąpił po pozyskaniu finansowania w kwietniu 2025 roku, które pozwoliło na inwestycje obejmujące wybrane obszary sprzedażowe. Mimo że koszty operacyjne wzrosły o 12% w porównaniu z analogicznym okresem, tempo ich akceleracji było znacznie niższe niż wzrost przychodów. Przełożyło się to na istotną poprawę na poziomie skorygowanej EBITDA – strata wyniosła 2,1 mln zł w pierwszej połowie 2025 roku, wobec 11,8 mln zł w okresie porównawczym” – powiedział CFO.

„Osiągnięte wyniki pokazują rosnące zaufanie klientów do unikalnej technologii DataWalk, która pozwala organizacjom rozwiązywać złożone problemy z obszaru bezpieczeństwa narodowego i zagadnień biznesowych. Oferta DataWalk pozycjonuje się jako europejska alternatywa dla Palantira, oparta o transparentny model biznesowy, zorientowany na autonomiczność i niezależność klientów, co zaczynają doceniać nie tylko klienci rządowi (np. pozyskana w ubiegłym tygodniu europejska agencja bezpieczeństwa), ale także sektor komercyjny, w tym największe światowe banki jak Barclays, Morgan Stanley czy Rabobank” – podsumowano w komunikacie.

DataWalk to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

