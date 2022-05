DataWalk zawarł z ING Bankiem Śląskim umowę, której przedmiotem jest sprzedaż licencji platformy analitycznej DataWalk, podała spółka. ING Bank wykorzysta oprogramowanie DataWalk do zastosowań związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy.

„Zarząd uznał fakt zawarcia umowy za informację poufną, ponieważ potwierdza to zdolność emitenta do skutecznej obsługi klientów w sektorze bankowym oraz może mieć pozytywny wpływ na pozycję konkurencyjną grupy kapitałowej emitenta, co może przekładać się w przyszłości na sytuację finansową oraz perspektywy rozwoju emitenta i jego grupy kapitałowej” – czytamy w komunikacie.

DataWalk to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

ING Bank Śląski jest notowany na GPW od 1994 r. Jego głównym akcjonariuszem jest holenderska grupa ING. Aktywa razem banku wyniosły 201,65 mld zł na koniec 2021 r.

Źródło: ISBnews