DataWalk zawarł umowę ze spółką Enigma Systemy Ochrony Informacji w ramach realizacji współpracy z Komendą Główną Policji w Warszawie, podał DataWalk. Umowa obejmuje sprzedaż przez spółkę, na okres kolejnych 3 lat, usług utrzymania i wsparcia oprogramowania DataWalk, które klient wykorzystuje w obszarze analizy kryminalnej.

„Długoterminowy charakter umowy zawartej z kluczowym klientem o wysokiej wiarygodności stanowi potwierdzenie jakości oraz adekwatności oferowanego przez emitenta produktu do potrzeb operacyjnych klienta. Jednocześnie wskazuje na zdolność emitenta do dostarczania rozwiązań o istotnej wartości użytkowej oraz jego pozycję konkurencyjną w segmencie rozwiązań dedykowanych dla organów ścigania” – czytamy w komunikacie.

DataWalk to podmiot technologiczny, który jako jeden z nielicznych na świecie zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews