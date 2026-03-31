DataWalk zwiększył wartość lejka sprzedażowego do niemal 110 mln USD i oczekuje wzrostu jego konwersji sprzedażowej w kolejnych okresach, poinformował CFO Łukasz Socha. Zarząd jest bardzo optymistycznie nastawiony co do wyników za 2026 r.

„Jeśli przyjrzymy się naszym wskaźnikom wyprzedzającym, to na koniec ubiegłego roku wartość naszego lejka sprzedażowego wzrosła o 80%, osiągając poziom 90 mln USD. Jeśli spojrzymy na obecną sytuację, wartość ta wzrasta obecnie do poziomu blisko 110 mln USD. [….] Rozwijamy się i spodziewamy, że w II połowie 2026 roku oraz w 2027 roku uda nam się osiągnąć wzrost współczynnika konwersji, który przełoży się na wzrost sprzedaży w ramach lejka sprzedażowego” – powiedział Socha podczas wideokonferencji.

W 2025 roku przychody ze sprzedaży DataWalk wyniosły 37,78 mln zł, co stanowi wzrost o 53% w porównaniu do 2024 roku. Skorygowana strata EBITDA wyniosła 16,07 mln zł (poprawa względem 19,8 mln zł straty w roku poprzednim).

„Nie potrafię jednak powiedzieć, czy konkretnie pierwszy, drugi czy trzeci kwartał będzie szczególnie dobry, ponieważ ani my, ani klienci nie mamy pełnej kontroli nad tymi procesami” – stwierdził prezes Paweł Wieczyński.

W tym roku DataWalk ma koncentrować zasoby na pozyskiwaniu kontraktów o wysokiej skali jednostkowej, przekraczającej kilka milionów USD rocznie. Działania w 2026 r. obejmą: ekspansję sprzedażową – intensyfikację działań na rynku amerykańskim i europejskim, zarówno w sektorze komercyjnym, jak i publicznym; skalowalność operacyjną – poprawę efektywności procesów pre-sales oraz obsługi posprzedażowej; ochronę własności intelektualnej – kontynuację trwających procesów patentowych oraz innowacje produktowe – dalszy rozwój kluczowych funkcjonalności oprogramowania DataWalk.

DataWalk to podmiot technologiczny, który zbudował na bazie własnej technologii produkt analityczny rozwiązujący globalne problemy w obszarze bezpieczeństwa. Platforma DataWalk łączy miliardy obiektów z wielu źródeł, znajdując zastosowanie w zakresie analityki śledczej w sektorze publicznym i finansowym m.in. w walce z przestępczością (amerykańskie agencje), wyłudzeniami (ubezpieczyciele) i przy identyfikacji nadużyć (administracja centralna). Spółka była notowana na NewConnect od 2012 r., a w 2019 r. zadebiutowała na rynku głównym GPW.

Źródło: ISBnews