Rada nadzorcza Archicomu powierzyła Dawidowi Wronie – dotychczasowemu członkowi zarządu – funkcję prezesa zarządu ze skutkiem od dnia 25 marca 2026 r., podała spółka. Prezes Waldemar Olbryk złożył dziś rezygnację z pełnienia funkcji (i członkostwa w zarządzie) ze skutkiem natychmiastowym. W oświadczeniu nie została podana przyczyna rezygnacji.

Wrona jest w zarządzie Archicomu od 2022 r.; Olbryk był prezesem od 2021 r.

Grupa Archicom to ogólnopolski deweloper mieszkaniowy. Spółka jest notowana na GPW od 2016 r. Należy do Echo Investment.

Źródło: ISBnews