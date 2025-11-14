Studium wykonalności inwestycji w budowę czwartej linii mielenia w kopalni Sierra Gorda zakończy się pod koniec tego lub na początku 2026 roku i dopiero wtedy podejmowane będą decyzje w tej sprawie, poinformowała wiceprezes ds. aktywów zagranicznych Anna Sobieraj-Kozakiewicz.

„Prace studialne nadal trwają. Ich termin zakończenia przypada na koniec tego roku lub początek przyszłego i dopiero, kiedy będziemy dysponowali kompletem informacji, będziemy podejmować decyzję w tej sprawie” – powiedziała Sobieraj-Kozakiewicz podczas konferencji prasowej.

Jak podkreśliła, szacowany capex tej inwestycji to ok. 700 mln USD, dlatego spółka chce mieć pewność, że stopa zwrotu będzie odpowiednia.

„Jeśli rozpoznamy, że czwarta linia w Sierra Gorda będzie bardzo efektywna i zaoferuje szybką stopę zwrotu, będziemy szli w tym kierunku, aczkolwiek decyzja będzie podejmowana wspólnie z naszym partnerem” – dodał prezes Andrzej Szydło.

Wiceprezes ds. rozwoju Zbigniew Bryja zapowiedział również, że poziom realizacji capeksu powinien wynieść ok. 96% na koniec 2025 r.

Plan capeksu KGHM na ten rok to 3,8 mld zł, a poziom realizacji po trzech kwartałach wyniósł 2,49 mld zł (63% planu), w porównaniu do 2,55 mld zł rok wcześniej (co stanowiło 62% planu).

KGHM Polska Miedź posiada szerokie portfolio projektów eksploracyjnych, rozwojowych i produkcyjnych w Polsce, Niemczech, Kanadzie, Chile i USA. Spółka jest notowana na GPW od 1997 r.; wchodzi w skład indeksu WIG20. W 2024 r. KGHM miał 35,32 mld zł skonsolidowanych przychodów.

Źródło: ISBnews