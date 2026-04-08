Defence.Hub podpisał dwa listy intencyjne – z litewskim UAB AI for Vision Technologies (AIVT) oraz ukraińskim Drone Fight Group (DFG), podała spółka. Zainicjowane współprace stanowią istotny krok w rozwoju flagowego systemu spółki – MACS (Mobile Autonomous Counter-Small UAV System), opartego na niskokosztowej fuzji sensorów (akustycznych, radarowych, termicznych).

Nowe partnerstwa zapewniają Defence.Hub dostęp do kluczowych komponentów technologicznych, umożliwiających budowę kompletnego łańcucha wartości w domenie C-UAS – od detekcji po neutralizację zagrożeń („detect-to-defeat”), czytamy w komunikacie.

UAB AI for Vision Technologies to firma specjalizująca się w rozwiązaniach wizji komputerowej i obrazowania termicznego wspieranych sztuczną inteligencją. Potencjalna współpraca zakłada integrację technologii AIVT z systemem MACS, w szczególności w obszarze warstwy detekcji.

„Podpisanie listu intencyjnego z AIVT to dla Defence.Hub istotny krok w kierunku budowy nowej generacji systemów C-UAS opartych o sztuczną inteligencję. Integracja termowizji z AI na poziomie edge rozszerza możliwości systemu MACS, , umożliwiając precyzyjne rozróżnianie zagrożeń w czasie rzeczywistym, bez zależności od chmury i dostępu do internetu. Równolegle, rozwój dedykowanych modeli oraz zbiorów danych do detekcji dronów w różnych pasmach obrazu (zarówno widzialnego, jak i podczerwieni) umożliwia budowę zaawansowanych zdolności w zakresie ich identyfikacji i klasyfikacji. Widzimy duży potencjał w zastosowaniach dual-use – od ochrony infrastruktury krytycznej po sektor obronny” – powiedział prezes Łukasz Gmys, cytowany w materiale.

Z kolei Drone Fight Group wnosi do współpracy praktyczne doświadczenie z pola walki. To ukraińska firma, która rozwija drony od A do Z: projektuje je, produkuje, testuje i wdraża operacyjnie. Ich portfolio obejmuje m.in. drony FPV, platformy ISR, systemy autonomiczne oraz

symulatory szkoleniowe oparte na realnych danych bojowych. Współpraca obejmuje również potencjalną dystrybucję systemów szkoleniowych i symulatorów opartych na realnych danych bojowych do klientów instytucjonalnych w regionie (m.in. wojsko, formacje obrony terytorialnej, służby porządkowe i operatorzy infrastruktury krytycznej).

„Współpraca z Drone Fight Group otwiera przed nami możliwość integracji sprawdzonych bojowo systemów przechwytujących z naszą technologią detekcji. To realny krok w kierunku budowy kompletnego, efektywnego kosztowo systemu 'detect-to-defeat’. Co równie istotne, partnerstwa regionalne – z Litwą i Ukrainą – wzmacniają naszą pozycję w kontekście europejskich programów obronnych, gdzie kluczowe znaczenie ma zarówno innowacja, jak i współpraca transgraniczna” – dodał Gmys.

Oba partnerstwa wzmacniają pozycję Defence.Hub jako integratora technologii defence tech w regionie oraz tworzą solidne podstawy do budowy międzynarodowych konsorcjów aplikujących o finansowanie w ramach programów europejskich, takich jak EDF czy EDIP.

Defence.Hub to spółka notowana na rynku NewConnect. Specjalizuje się w rozwoju i komercjalizacji technologii defence oraz dual-use, działając jako integrator rozwiązań polskich i międzynarodowych firm sektora defence-tech.

Źródło: ISBnews