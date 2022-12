DeFood planuje uruchomienie marketplace do handlu B2B produktami rolnymi w poł. 2023 r., podała spółka. Startup chce pozyskać kilka tysięcy gospodarstw rolnych w kraju i kilku znaczących dystrybutorów, współpracujących z sieciami handlowymi i eksporterami do końca 2023 roku, a w 2024 r. spółka zamierza na szeroką skalę prowadzić transakcje międzynarodowe.

Giełda wystartowała w wersji platformy testowej i zrealizowała pierwsze transakcje.

„DeFood (decentralised exchange of transparent food) to pierwsza zdecentralizowana giełda lokalnej żywności, która tworzy wirtualny marketplace do handlu B2B produktami rolnymi. Projekt o zasięgu globalnym łączyć będzie stronę podażową, czyli lokalnych wytwórców i importerów żywności z całego świata oraz strony zainteresowane kupnem, jak dystrybutorzy, sieci handlowe, platformy handlowe, sieci HoReCa” – czytamy w komunikacie.

Jak wskazał founder DeFood i działającego od 2017 roku internetowego targu z żywnością rzemieślniczą Pora na Pola Adrian Piwko, „rynek handlu rolnego to jeden z ostatnich obszarów rolnictwa, który wciąż jest analogowy i oczekuje cyfrowej transformacji”.

„Rosnące ceny artykułów spożywczych oraz wzrost kosztów produkcji to poważne wyzwania hurtowego handlu żywnością. Obecna sytuacja wymaga transparentnego i stabilnego ekosystemu dla tego krytycznego sektora gospodarki światowej” – dodał Piwko.

Docelowa wersji platformy marketplace obejmie tablicę ofert, scoring sprzedawców, moduł negocjacyjny, automatyczne generowanie cyfrowego kontraktu z podpisem elektronicznym, tworzenie paszportu produktu, co pozwoli na notowanie postępów w realizacji transakcji. Wśród autorskich rozwiązań znajdzie się moduł analityczny, który ułatwi predykcję cen na kolejne okresy.

Partnerem technologicznym DeFood został DeSmart.com – software house z Gdyni, który odpowiada za stworzenie platformy marketplace.

DeFood zapowiada otwarcie platformy w 2023 roku na kraje Europy Zachodniej, a w pierwszej kolejności chce pozyskać do współpracy dystrybutorów i pośredników w Hiszpanii oraz Holandii, podano także.

„Nasz cel to prezentacja projektu przyszłym partnerom i klientom z branży agritech z całego świata, a także potencjalnym inwestorom. Rozwój platformy rozpoczęliśmy dzięki inicjującej rundzie inwestycyjnej na kwotę około 300 tys. zł. W prowadzonej obecnie rundzie inwestycyjnej pre-seed chcemy pozyskać około 1 mln zł, by przyspieszyć prace technologiczne i promocję platformy w Europie” – wyjaśnił twórca DeFood.

Spółce w zakresie cyfryzacji doradza Anna Streżyńska.

Źródło: ISBnews