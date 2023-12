Koniec starego i początek nowego roku to zawsze czas na zastanowienie się, w jaki sposób rozliczyć się z fiskusem za kolejne 12 miesięcy. Polscy przedsiębiorcy mają do wyboru kilka sposobów, w tym ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. Kto i kiedy może z niego skorzystać? Nim nadejdzie czas podjęcia decyzji, dobrze jest sprawdzić, kto może, a kto powinien wypełnić PIT-28.

Przedsiębiorcy, którzy mogą wybrać ryczałt

Ryczałt od przychodów ewidencjonowanych to forma opodatkowania, w ramach której obowiązuje kilkanaście stawek procentowych. Nad wyborem tej metody rozliczania swojej działalności gospodarczej warto się zastanowić, szczególnie gdy koszty uzyskania przychodu są niewielkie, czy wręcz znikome. Właśnie z tego powodu podatnikami ryczałtowymi zostają m.in. freelancerzy, którzy do wykonywania swojej pracy potrzebują czasem tylko jednorazowego zakupu sprzętu biurowego.

Przykładem takiej grupy zawodowej są pracownicy sektora IT – programiści, scrum masterzy, specjaliści od UX design i przedstawiciele innych profesji. Należą oni do grona osób prowadzących jednoosobowe działalności gospodarcze. Oprócz nich ryczałt mogą wybrać także przedsiębiorcy mający spółki cywilne i jawne. Niezależnie od formy działalności obowiązkiem ich wszystkich jest wypełnienie formularza PIT-28.

Podatnicy, którzy mają obowiązek wyboru ryczałtu

Polskie prawo wyróżnia też grupę podatników, którzy nie mogą, ale muszą wybrać rozliczanie się ryczałtem. Są to najemcy i dzierżawcy lokali na cele niekomercyjne. Jeszcze do 2022 roku zamiast PIT-28 mogli wybrać PIT-36 przysługujący podatnikom, którzy korzystają z zasad ogólnych. Dla większości właścicieli mieszkań zmiany te nie przyniosły jednak negatywnych zmian. Obowiązująca ich wcześniej stawka na poziomie 12% została zmniejszona do 8,5%, jeśli przychód z wynajmu nie przekroczył 100 000 zł. Gdy był wyższy, podatek wynosi 12,5%.

Zmiany w przepisach, które zaszły w 2019 roku, objęły pracowników, ale nie prowadzących własną działalność. Z tego powodu nadal są oni zobowiązani do samodzielnego wypełniania deklaracji podatkowych. Dla osób, które wcześniej tego nie robiły, np. najemców lokali rozliczających się do tej pory na zasadach ogólnych, poprawne wypełnienie PIT-28 może być trudne. Sposobem na to, żeby się nie pomylić, jest skorzystanie z porad, kalkulatorów (w tym składek ZUS) i bazy druków do pobrania dostępnej na stronie https://www.pit.pl/pit-28/.

Terminy wyboru ryczałtu i składania PIT-28

Zadeklarowanie wyboru opodatkowania ryczałtem jest możliwe do 20 lutego nowego roku. Po tej dacie zmiana metody rozliczania się z urzędem skarbowym staje się możliwa dopiero w kolejnym roku. Najemcy i dzierżawcy, z oczywistych względów, takiego oświadczenia składać nie muszą. Zarówno oni, jak i przedsiębiorcy są zobowiązani złożyć PIT-28 do 30 kwietnia.

Stawki podatkowe ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych

W ramach trzech głównych typów działalności gospodarczych wyróżnia się dziesiątki profesji, których przedstawiciele mogą wybrać opodatkowanie ryczałtowe. Warto mieć jednak na uwadze, że od wielu przepisów ogólnych istnieją wyjątki. Z tego powodu przed podjęciem decyzji o wyborze ryczałtu należy jeszcze dokładnie sprawdzić, czy ten konkretny rodzaj działalności można rozliczyć przy pomocy PIT-28.

Dla kogo PIT-28? Progi podatkowe

2% – działalności produkujące żywność na nieprzemysłową skalę.

3% – lokale gastronomiczne, które nie sprzedają napojów zawierających powyżej 1,5% alkoholu.

5,5% – firmy zajmujące się działalnością wytwórczą oraz wykonujące roboty budowlane.

8,5% – lokale gastronomiczne oferujące klientom napoje o zawartości alkoholu przekraczającej 1,5% oraz najemcy, podnajemcy, dzierżawcy i poddzierżawcy lokali mieszkalnych udostępnianych na cele niekomercyjne, których roczny przychód wynosi maksymalnie 100 000 zł.

10% – osoby fizyczne zajmujące się kupnem i sprzedażą nieruchomości.

12% – pracownicy wielu zawodów z branży IT, np. programiści.

12,5% – najemcy, podnajemcy, dzierżawcy i poddzierżawcy lokali mieszkalnych udostępnianych na cele niekomercyjne, których roczny przychód jest wyższy niż 100 000 zł.

14% – osoby wykonujące zawody związane z ochroną zdrowia takie jak stomatolog, pielęgniarka i psycholog, a także architekci, projektanci i osoby zajmujące się badaniami technicznymi.

15% – stawka podatkowa obejmująca najwięcej zawodów, wśród nich tak różne, jak pośrednik w sprzedaży hurtowej oraz dealer motocykli i podzespołów do tego typu pojazdów.

17% – próg dla przedstawicieli wolnych zawodów, m.in. adwokatów, agentów ubezpieczeniowych i tłumaczy.

PIT-28S – deklaracja dla spadkobierców przedsiębiorcy

Podtypem deklaracji podatkowej PIT-28 jest formularz, który powinny wypełnić osoby przejmujące firmę po zmarłym przedsiębiorcy, który rozliczał się ryczałtowo. Docelowi spadkobiercy prawnie określani są zarządcami sukcesyjnymi. Oprócz nich obowiązek przedłożenia w urzędzie PIT-28S mają także zarządcy czasowi, czyli uprawnieni do prowadzenia działalności do momentu ustalenia ostatecznych spadkobierców.

Osoby, które w wyniku zgonu właściciela wchodzą w posiadanie firmy, powinny pamiętać o tym, że należy rozliczyć ją z przychodów za cały rok kalendarzowy. Nie ma więc znaczenia, czy śmierć nastąpiła 1 stycznia, czy 31 grudnia danego roku. PIT-28S należy złożyć w urzędzie skarbowym, który obejmuje ostatnie miejsce zamieszkania zmarłej osoby.

PIT-28 – składki i ulgi

Podatnicy, którzy wybrali ryczałt od przychodów ewidencjonowanych, zobowiązani są do odprowadzania składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne. Od obu świadczeń mogą jednak odliczyć pewne kwoty, choć w drugim przypadku nie dotyczy to wszystkich. Co więcej, przysługuje im również kilka ulg podatkowych.

Wymiar składki zdrowotnej dla wybierających PIT-28

Nowelizacja wielu przepisów, do której doszło wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu, doprowadziła m.in. do zmian w odprowadzaniu składki zdrowotnej. Stawka na poziomie 9% obowiązuje nadal, ale wraz z kolejnymi korektami prawa podatnicy ryczałtowi dostali możliwość odliczenia połowy wartości składki jako pomniejszenia dochodu. Oblicza się ją od podstawy wymiaru, którego progi to:

maksymalnie 60 000 zł;

od 60 000 zł do 300 000 zł;

więcej niż 300 000 zł.

Ulgi podatkowe dostępne dla składających PIT-28

W pakiecie ulg przysługującym przedsiębiorcom wypełniającym PIT-28 jest m.in. mały ZUS. Dzięki temu przepisowi osoby, które zaczęły prowadzić własną działalność gospodarczą, przez dwa lata mają prawo płacić o połowę mniejszą składkę na ubezpieczenie społeczne. Wynosi ona 30% przeciętnego wynagrodzenia prognozowanego na dany rok kalendarzowy.

Pozostałe możliwe do uzyskania obniżki podatków także nie przysługują wszystkim. Jedną z nich jest ulga termoizolacyjna. Skorzystać z niej mogą właściciele już istniejących (a więc niebędących w takcie budowy) nieruchomości, którzy zdecydują się na montaż ekologicznego źródła energii, np. pompy ciepła albo instalacji fotowoltaicznej.

Podobny wyjątek dotyczy rozliczania się z małżonkiem. Jest to możliwe pod warunkiem, że w poprzednim roku nie uzyskał żadnych przychodów, będąc podatnikiem ryczałtowym. Inne ulgi dostępne, z pewnymi wyjątkami, to:

internetowa;

rehabilitacyjna;

za oddawanie krwi;

na organizacje religijne i pożytku publicznego;

abolicyjna;

za wpłatę na IKZE.

Artykuł sponsorowany