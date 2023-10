Deutsche Telekom otworzył „5G Testing Lab” w hubraum campus w Krakowie, podał T-Mobile Polska.

„W przestrzeni hubraum, inkubatorze technologicznym Deutsche Telekom, została udostępniona infrastruktura umożliwiająca startupom bezpłatne testowanie swoich rozwiązań w sieci 5G Standalone” – czytamy w komunikacie.

Jest to pierwsze tego typu laboratorium w strukturze DT w Europie Środkowo-Wschodniej oraz trzecie na świecie – do tej pory tego typu laboratoria działały w Berlinie i Seattle. Hubraum łączy Deutsche Telekom, startupy i programistów. Głównym celem jest przyspieszenie innowacji i tworzenie nowych możliwości biznesowych. Krakowska przestrzeń hubraum jest miejscem, gdzie można zweryfikować sieciowe API pod kątem technicznym i biznesowym, testować i rozwijać produkty, a także wspierać ich komercjalizację, podano także.



„Otwarcie laboratorium 5G to dla przedsiębiorców i startupów łatwiejszy dostęp do pełni potencjału 5G i możliwość rozwoju innowacyjnych rozwiązań na globalnym poziomie już dziś. Laboratorium będzie stanowiło dla naszych partnerów miejsce, w którym będą mogli testować swoje rozwiązania w rzeczywistym środowisku. Stworzenie takiego miejsca w Krakowie najlepiej pokazuje, że nasz kraj jest ważnym punktem na europejskiej mapie innowacyjności. Wierzę, że takie projekty, oddające w ręce polskich inżynierów technologie globalnej Grupy DT, pomagają budować innowacyjną gospodarkę i przemysł 4.0” – powiedział prezes T-Mobile Polska Andreas Maierhofer, cytowany w komunikacie.

hubraum już ponad 10 lat współpracuje z różnymi startupami, które przyczyniają się do innowacji w obszarze telekomunikacji i technologii.

„Otwieramy drzwi dla wszystkich firm i developerów, którzy chcą opierać swoją przewagę na dostarczanej przez nas infrastrukturze teleinformatycznej. Współpracując z hubraum, młode firmy mogą uzyskać kontakt do konkretnych departamentów w obrębie Deutsche Telekom, co przyspiesza wdrożenia, pozwala na dostosowanie produktów do rzeczywistych potrzeb rynku oraz otwiera drzwi do nowych możliwości biznesowych” – dodał zarządzający zespołem hubraum w Polsce Jerzy Grzesiak.

Usługi sieci T-Mobile i Heyah dostępne są na blisko 100% powierzchni Polski. Pierwszym współzałożycielem, a obecnie jedynym właścicielem T-Mobile Polska jest grupa Deutsche Telekom.

Źródło: ISBnews