DHL eCommerce zamierza przejąć 100% udziałów w firmie APM Solutions, dzięki czemu zyska pełną kontrolę nad siecią automatów DHL Box 24/7, która wcześniej była rozwijana we współpracy z firmą Cainiao, podało DHL. Zamknięcie transakcji jest uzależnione od zatwierdzenia przez organy regulacyjne.

„Ta transakcja to kamień milowy na naszej drodze do bycia wiodącym dostawcą usług logistycznych dla rynku e-commerce w Polsce. Przejmując pełną kontrolę nad APM Solutions, będziemy jeszcze szybciej reagować na potrzeby rynku, dając sprzedawcom i konsumentom realny wybór oraz oferując innowacyjne, niezawodne usługi” – powiedział CEO DHL eCommerce Pablo Ciano, cytowany w komunikacie.

Dzięki pełnej kontroli nad spółką APM Solutions, DHL przyspieszy rozwijanie sieci automatów paczkowych DHL Box 24/7. Do końca przyszłego roku, firma planuje mieć ich 10 000, podano także.

„Przejęcie udziałów w APM Solutions to naturalna ewolucja współpracy z Cainiao, które odegrało kluczową rolę w początkowej fazie tworzenia sieci automatów DHL w Polsce. Jako ceniony, wieloletni partner oraz klient, Cainiao będzie w dalszym ciągu rozwijać swoją międzynarodową sieć dystrybucyjną, aby obsługiwać rynki światowe, w tym Polskę, a DHL liczy na dalszą, owocną współpracę” – czytamy dalej.

DHL eCommerce jest częścią koncernu w branży przesyłek pocztowych i logistyki – DHL Group.

Źródło: ISBnews