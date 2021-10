DHL Express wprowadził do swojej floty dwa samochody ciężarowe Iveco Stralis 460 KM, zasilane LNG, które pozwalają zmniejszyć emisję CO2 o 15%, podała spółka. Pojazdy mają zasięg do 1 600 km i będą realizować trasy krajowe.

Samochody ciężarowe będą pokonywać krajową trasę Łódź-Poznań-Wrocław, realizując transport przesyłek między jednostkami przeładunkowymi DHL Express. Za dostawę pojazdów odpowiada jedna ze spółek Grupy DPDHL, DHL Fracht.

„Nie ustajemy w dalszym rozwoju i doskonaleniu naszych procesów logistycznych. Rozszerzenie floty o pojazdy zasilane paliwami alternatywnymi to kontynuacja działań DHL Express w celu optymalizacji transportu w ramach naszej sieci. To też kolejny krok do realizacji naszej strategii GoGreen, która zakłada neutralizację do zera emisji CO2 do 2050 roku. Wdrożenie nowego typu pojazdów to również zapewnienie najwyższej jakości usług naszym klientom” – powiedziała dyrektor ds. operacji w DHL Express Polska Agnieszka Łukawczyk, cytowana w komunikacie.

Zastosowane układy zasilania silników LNG sprzyjają znacznemu ograniczaniu szkodliwych składników spalin emisji – cząstek stałych (PM), tlenków węgla (NOx) i dwutlenku węgla (CO2 ) – w porównaniu z pojazdami wyposażonymi w napęd wysokoprężny, zgodny z aktualną normą Euro 6.

„Wybraliśmy pojazdy LNG ze względu na ich duże możliwości. Posiadają zasięg 1 600 km, co pozwala nam realizować zadania transportowe bez przestojów, w ciągu jednej doby, na trasach Łódź-Poznań oraz Poznań-Wrocław. Tym samym udało nam się zoptymalizować jeden z najistotniejszych odcinków w naszej sieci logistycznej z wykorzystaniem dwóch pojazdów LNG zamiast 4 ciągników siodłowych diesel” – dodał manager ds. kontroli i planowania sieci DHL Express Polska Mirosław Koszela.

Firma planuje wykorzystanie kolejnych pojazdów LNG do obsługi tras między hubami przeładunkowymi. Trwają prace, aby do floty samochodów zasilanych paliwami alternatywnymi dołączyły również ciężarówki elektryczne, podkreślono także.

Firma kontynuuje dywersyfikację floty w Polsce – nowe środki transportu dołączą do elektrycznych samochodów dostawczych oraz e-roweru dla kurierów, które pojawiły się na miejskich trasach już w ubiegłym miesiącu.

DHL jest globalną marką w branży logistycznej. Oferuje szerokie portfolio usług logistycznych, począwszy od krajowej i międzynarodowej dostawy paczek, międzynarodowych przesyłek ekspresowych: lądowych, lotniczych i morskich, po zarządzanie łańcuchem dostaw przemysłowych. DHL jest częścią Grupy Deutsche Post DHL.

Źródło: ISBnews