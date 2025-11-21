Diagnostyka spodziewa się, że w przyszłym roku wzrost średnich cen badań i liczby wykonywanych przez spółkę badań będzie kontynuowany, ale ich dynamika będzie się wypłaszczać, poinformował prezes Jakub Swadźba.

„Z jednej strony trendy są utrzymane, natomiast skala wzrostu, która w tym roku nas zaskoczyła in plus, będzie się wypłaszczała. W związku z tym tutaj na pewno będzie to kilka punktów procentowych mniej, szczególnie jeżeli chodzi o ceny. Czyli będzie wzrost, ale mniejszy niż w tym roku. Również jeżeli chodzi o ilości badań dalej prognozujemy wzrost ilości badań, ale również nie tak sporo jak w tym roku” – powiedział Swadźba podczas konferencji prasowej.

W perspektywach na 2025 r. spółka podała, że średnia cena badań wrośnie w całym roku o niskie/średnie kilkanaście procent r/r (po trzech kwartałach wzrosła o 14%), a wolumen badań o wysokie kilka procent r/r (po trzech kwartałach – o 9%).

Grupa Diagnostyka podaje, że jest liderem rynku diagnostyki medycznej w Polsce, dysponując siecią obejmującą ponad 1 150 własnych punktów pobrań krwi, a także laboratoriami diagnostycznymi i pracowniami diagnostyki obrazowej. Spółka zadebiutowała na GPW w lutym 2025 r.

Źródło: ISBnews