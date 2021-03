DIF Capital Partners zobowiązał się, za pośrednictwem funduszu DIF Infrastructure Fund VI, do kupna od OX2 dwóch projektów lądowych farm wiatrowych w województwach podlaskim i wielkopolskim o łącznej mocy zainstalowanej 63 MW, podało OX2.

Projekty są gotowe do wejścia w fazę realizacji, co oznacza, że DIF inwestuje również w ich budowę, podkreślono.

„OX2 opracował projekty farm wiatrowych, które będą wyposażone w turbiny Vestas V126, na podstawie dostosowanej do ich potrzeb umowy ‚pod klucz’ (EPC). Prace budowlane rozpoczęły się po zamknięciu transakcji, a projekty mają zostać oddane do eksploatacji do końca 2022 r.” – czytamy w komunikacie.

Po oddaniu farm wiatrowych do użytku, OX2 obejmie oba projekty zarządzaniem techniczno-komercyjnym. Zadaniem OX2 będzie zapewnienie możliwie jak najwyższej wydajności projektów oraz bezpiecznej eksploatacji. Na okres eksploatacji farm wiatrowych zostaną zawarte z polskim rządem kontrakty różnicowe (CFD), co zapewni stabilność przepływów pieniężnych na czas 15 lat, podano również.

„Szacuje się, że w skali roku całkowita produkcja energii elektrycznej wyniesie ok. 200 GWh, co odpowiada rocznemu zapotrzebowaniu ok. 50 000 gospodarstw domowych i pozwoli ograniczyć emisję 70 000 ton CO2 rocznie. Inwestycja wspiera również transformację energetyczną w Polsce, zwiększając moc zainstalowaną w projektach OZE i zmniejsza zależność państwa od produkcji energii z paliw kopalnych” – czytamy dalej w komunikacie.

„DIF jest zadowolony wejściem na polski rynek odnawialnych źródeł energii dzięki nowemu partnerstwu z OX2 i cieszy się z możliwości wsparcia trwającej transformacji energetycznej w Polsce. Projekt ten dobrze wpisuje się w naszą strategię inwestycyjną i uzupełnia istniejący portfel aktywów DIF w obszarze transformacji energetycznej, a także stanowi kolejną z szeregu inwestycji w aktywa OZE na zaawansowanym etapie przygotowania i budowy. Wcześniej te fundusze zainwestowały w elektrownie słoneczne i wiatrowe o mocy około 2.3 GW w Europie, obu Amerykach i w Australii” – powiedział partner w DIF Capital Partners Christopher Mansfield, cytowany w komunikacie.

Farma wiatrowa Grajewo będzie składać się łącznie z 12 turbin (40 MW). Szacowana roczna produkcja energii: 131 GWh. Typ turbin: Vestas V126, 3,45 MW, wysokość całkowita: 200 m. Główni wykonawcy: CJR Renewables (fundamenty dróg), Electrum (sieć SN, stacja transformatorowa i podłączenie do sieci SN/WN), Vestas (dostawa i montaż turbin).

Farma wiatrowa Sulmierzyce w powiecie krotoszyńskim będzie składać się łącznie z 7 turbin (23,1 MW). Szacowana roczna produkcja energii: 67,6 GWh. Typ turbin: Vestas 126, 3,3 MW, wysokość całkowita: 200 m. Główni wykonawcy: Onde (fundamenty, drogi, sieć elektroenergetyczna, podstacja, przyłączenie do sieci), Vestas (turbiny).

OX2 prowadzi działalność w Szwecji, Norwegii, Finlandii i Polsce, a także na Litwie i we Francji. Jej przychody ze sprzedaży w 2019 r. Wyniosły 463 mln euro.

Źródło: ISBnews