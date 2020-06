Pandemia zafundowała firmom przyspieszony kurs digitalizacji. Wielu zmianom w tym zakresie, które od miesięcy były odkładane na później, nadano nowy i odpowiedni do sytuacji priorytet. Żyjemy obecnie w zupełnie innej, nieznanej dotychczas rzeczywistości, z nowymi zwyczajami zakupowymi, wszechobecną cyfryzacją i potrzebą świeżego myślenia strategicznego. Choć przetasowania na rynku są oczywiste, każdy biznes obecnie dostaje też nową szansę, a to jak zostanie wykorzystana, zależy tylko od niego.

Firmy zostały zmuszone do rozpatrzenia na nowo przyjętych strategii działania, nierzadko diametralnej zmiany formy prowadzenia biznesu. To, jakie decyzje zostaną przez nie podjęte, jest kwestią niezwykle ważną. Bo nawet jeśli wkrótce opanujemy kryzys i sytuacja wróci do „normy”, zmiany jakie przyniósł nam szerzący się na całym świecie COVID-19 zostaną z nami na lata. Digitree Group jako doświadczona Grupa technologiczna, która kompleksowo wprowadza marki do Internetu, od początku pandemii proponuje firmom rozwiązania, narzędzia i aplikacje, które mają na celu ratowanie biznesów w tym trudnym czasie. Rozwiązania te przygotowują i wprowadzają też firmy do funkcjonowania w erze pokoronawirusowej.

To nie pora na pudłowanie – dane i analityka

Analiza danych i umiejętność dostosowania swojego biznesu do zmieniającej się sytuacji są w dobie pandemii kluczowe. Dla każdego CEO zastanawiającego się jak szybko i efektywnie wykorzystać kanały digital w swojej codziennej działalności, odpowiedź jest tylko jedna: poprzez dobrą analitykę i podejmowanie przemyślanych decyzji właśnie w oparciu o zgromadzone dane. Z pomocą przyjść mogą zagregowane i przeanalizowane informacje np. na temat zachowań e-klientów w czasie kryzysu. W sieci dostępne są już inspirujące raporty, skłaniające biznesy do podjęcia działań marketingowo-sprzedażowych, dostosowanych do obecnej sytuacji gospodarczej. To od nich dowiedzieć się można, które produkty mają obecnie największy potencjał zakupowy, np. zainteresowanie leżakami ogrodowymi wzrosło w kwietniu br. o 230 proc. w porównaniu do kwietnia 2019, a topowym produktem w kategorii „moda” okazał się być dres, którego wskaźnik popularności wzrósł o 270 proc. w porównaniu do danych z ubiegłego roku. Warto zwrócić uwagę również na analizy całych segmentów e-commerce, zwłaszcza tych, których dynamika zmian jest największa, jak np. food commerce, travel czy fashion, porównując wskaźniki konwersji (czyli podjęcia działania pożądanego przez reklamodawcę) czy ruchu na stronie internetowej sklepu. W przypadku food commerce skala odwiedzin sklepów z tej branży wzrosła w ostatnich tygodniach o ok. 300%, a w okresie przedświątecznym dochodziła momentami do ponad 750% średniego ruchu sprzed pandemii. Natomiast w przypadku branży turystycznej średnia liczba codziennych odwiedzin stron internetowych utrzymuje się obecnie zaledwie na poziomie od 10 do kilkunastu procent ruchu sprzed pandemii.

Udział sprzedaży e-commerce w sprzedaży detalicznej wzrósł w ostatnich miesiącach z 6% do niemal 12%!

Liczy się czas

Dostrzeżenie szans w panującej obecnie sytuacji, a także zwinne reagowanie na zmiany jest znacznie korzystniejsze niż oczekiwanie na przyjście lepszych czasów. Nic nie stoi na przeszkodzie, aby biznes prowadzony dotychczas jedynie stacjonarnie, stał się biznesem online! Marki przechodzą do sprzedaży w sieci w tempie ekspresowym – w pełni funkcjonalne sklepy online są już wdrażane w 5 dni – mimo, iż na pierwszy rzut oka mogłoby się wydawać, że np. salon fryzjerski nie ma tam racji bytu. Finalnie okazuje się, że takie rozwiązania mogą przynieść im tyle korzyści finansowych ile dobrze prosperujące biznesy offline, a to za sprawą zasięgu i dostępu do potencjalnych klientów. Adekwatne do sytuacji rozwiązania możemy wdrożyć również łącząc działania sklepu online z social media. Nowoczesne podejście do sprzedaży na żywo z wykorzystaniem Facebooka przynosi nawet 44 proc. wzrosty sprzedaży!

Zupełnie nowe spojrzenie

Kryzys to zdecydowanie czas na uwolnienie swoich pokładów kreatywności. Specjaliści z różnych dziedzin podejmują się wówczas nieoczywistych i pomysłowych inicjatyw, wymyślając oryginalne rozwiązania, które muszą zostać wprowadzone w życie z dnia na dzień. Dotyczy to zmiany oferty, uruchomienia nowych kanałów sprzedaży, w tym przeniesienia się do sieci, a także wdrożeń zupełnie nowych strategii działania. Kreatywność to zatem nasza odpowiedź na niepewność i zmienność świata. Firmy charakteryzujące się właśnie taką elastycznością, łączą swoją dotychczasową działalność z aktualnymi potrzebami obecnych klientów czy rynku. Tym sposobem, z połączenia zamiłowania do marketingu z potrzebą lokalnych restauracji, pozbawionych możliwości normalnego funkcjonowania w kryzysie, powstała np. zupełnie nowa aplikacja. Nie tylko ułatwia obsługę zamówień, ale przede wszystkim promocję lokali gastronomicznych i oferowanych dań za pomocą narzędzi i funkcjonalności marketingowych – od kampanii SMS czy e-mail poprzez ankiety satysfakcji, aż po bardziej zaawansowane działania marketing automation. Warto pamiętać o tym, że innowacyjne pomysły i korzystanie z nich są źródłem entuzjazmu, który pozwala z nadzieją myśleć o przyszłości firmy.

Wraz z pojawiającymi się obostrzeniami dla znacznej grupy przedsiębiorstw, Digitree Group opracowywała kolejne rozwiązania dla biznesów. Skupiliśmy się na wykorzystaniu potencjału jaki daje Internet, nawet tym firmom, które dotychczas działały tylko offline. Mimo pandemii kontynuujemy naszą wciąż aktualną strategię, która przewiduje kompleksowe wsparcie digitalowe dla naszych klientów. Tym sposobem Fast White Cat wdraża w 5 dni w pełni funkcjonalne sklepy internetowe i realizuje sprzedaż na żywo z wykorzystaniem Facebooka, która przyniosła naszemu wieloletniemu klientowi Quiosque 44-proc. wzrosty sprzedaży w stosunku do dnia poprzedzającego live. Sales Intelligence pomaga we właściwym zrozumieniu aktualnych trendów zakupowych i wspiera w realizacji skutecznych kampanii sprzedażowych w segmentach cieszących się największą popularnością. Zespół SARE wdraża aplikację, która ma pomóc lokalnym restauracjom w obsłudze zamówień i promocji z wykorzystaniem rozwiązań marketingowych, oferowanych w ramach naszych autorskich systemów, a specjaliści Revhunter i SARE analizują aktualne dane dot. ruchu, konwersji i kampanii sprzedażowych w e-commerce. Dzielimy się naszą wiedzą, organizujemy webinary, wystąpienia live w social mediach, bo mamy potężne doświadczenie w digitalu, które chcemy przekuć na sukcesy naszych klientów. Nie tylko w czasach kiedy spustoszenie w gospodarce sieje koronawirus, ale także w erze „nowej normalności”, która wkrótce nastanie. Rzeczywistość ta z pewnością przeniesie się w znacznej mierze do Internetu, a marki już to widzą i pracują nad swoimi platformami e-commerce, podnosząc ich użyteczność. Nasz klient Kubenz, zwiększył tym sposobem konwersję o 1,5 proc. oraz swoje przychody, co widać na przykładzie średniej wartości koszyka zakupowego, która wzrosła po wdrożeniu nowej platformy o 5 proc. – komentuje Przemysław Marcol, Członek Zarządu Digitree Group.

Poziom niepokoju przedsiębiorców nadal utrzymuje się na wysokim poziomie, bo choć przyzwyczailiśmy się już nieco do tych dziwnych czasów, nikt nie wie, co będzie za miesiąc czy dwa, i czy sytuacja, w której tkwimy obecnie, po krótkiej wakacyjnej przerwie, nie powtórzy się jesienią. Gdy koronawirus minie i tak będziemy żyć w zupełnie innej rzeczywistości z nowymi zwyczajami zakupowymi i wszechobecną digitalizacją. Warto już teraz rozważyć przyjętą strategię i wprowadzić do niej działania związane z cyfrową transformacją, aby nadążyć za dynamicznie zmieniającymi się okolicznościami.

